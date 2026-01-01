n8n mit KI-Assistent per Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Workflow-Automatisierung mit einem integrierten KI-Chat, der Ihre Automatisierungen fÃ¼r Sie plant, erstellt und debuggt.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r n8n with AI Assistant
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit n8n with AI Assistant erstellen kÃ¶nnen
n8n ist eine Workflow-Automatisierungsplattform, die Anwendungen, Dienste und APIs Ã¼ber einen visuellen, knotenbasierten Editor verbindet. Diese Bereitstellung fÃ¼gt den n8n AI Assistant hinzu, eine Chat-OberflÃ¤che, die Anfragen in einfacher Sprache in funktionierende Workflows umwandelt â€“ er wÃ¤hlt die richtigen Knoten aus, verbindet sie miteinander, schreibt die AusdrÃ¼cke und erklÃ¤rt, warum eine AusfÃ¼hrung fehlgeschlagen ist, anstatt Sie Protokolle lesen zu lassen.
Der Assistent fÃ¼hrt Code in einem Sandbox-Dienst aus, der zusammen mit n8n auf Ihrem eigenen VPS und nicht in einer Drittanbieter-Cloud bereitgestellt wird, sodass Workflow-Logik, Anmeldeinformationen und generierter Code auf Ihrer Infrastruktur verbleiben. Er wird von Nexos AI angetrieben, was dem Assistenten Ã¼ber einen einzigen SchlÃ¼ssel Zugang zu modernsten Modellen verschafft, wÃ¤hrend Sie unbegrenzte Workflow-AusfÃ¼hrungen und keine Preisgestaltung pro Aufgabe beibehalten.
Hauptmerkmale von n8n with AI Assistant
Chat-gesteuerte Workflow-Erstellung
Beschreiben Sie die gewÃ¼nschte Automatisierung in einfacher Sprache, und der Assistent stellt die Knoten, Verbindungen und AusdrÃ¼cke fÃ¼r Sie zusammen.
Selbstgehostete Code-Sandbox
Generierter Code wird in einem isolierten Sandbox-Dienst ausgefÃ¼hrt, der auf Ihrem eigenen VPS lÃ¤uft, sodass nichts an einen externen AusfÃ¼hrungsanbieter gesendet wird.
GefÃ¼hrte Fehlerbehebung
Fragen Sie den Assistenten, warum eine AusfÃ¼hrung fehlgeschlagen ist, und erhalten Sie eine ErklÃ¤rung mit einer konkreten LÃ¶sung, anstatt sich durch rohe AusfÃ¼hrungsprotokolle zu wÃ¼hlen.
Nexos AI Modellzugriff
Ein Nexos AI-SchlÃ¼ssel ermÃ¶glicht dem Assistenten den Zugriff auf fÃ¼hrende Modelle, und Sie kÃ¶nnen das von ihm verwendete Modell jederzeit wechseln.
VollstÃ¤ndige n8n Automation Suite
In Standard-n8n ist alles enthalten â€“ Hunderte von Integrationen, Webhooks, ZeitplÃ¤ne und benutzerdefinierte JavaScript-Knoten.
Daten bleiben auf Ihrem VPS
Workflow-Definitionen, API-Anmeldeinformationen und der AusfÃ¼hrungsverlauf werden in einem persistenten Volume gespeichert, das Sie kontrollieren und frei sichern kÃ¶nnen.
Warum n8n with AI Assistant auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lÃ¤uft jederzeit zuverlÃ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfÃ¤lle noch AbstÃ¼rze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.