AI-managed VPS hosting

Your own server, made simple.

Get the power and flexibility of a VPS, with a built-in AI assistant that helps with setup, configuration, and troubleshooting using plain language.
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Manage your server with help from AI

A VPS is your own private server. Running one used to require technical knowledge, but now Hostinger Agent handles the technical work for you.

Regular VPS

  • Learn technical commands
  • Set up and manage everything yourself
  • Find and fix issues on your own

AI-managed VPS with Hostinger Agent

  • Describe what you need in plain language
  • Let Hostinger Agent carry out technical tasks
  • Get help finding and fixing issues

Meet Hostinger Agent, your built-in AI assistant

Hostinger Agent is your built-in AI assistant for managing a VPS. Just describe what you need and it helps with the technical work while you stay in control.
Runs server tasks from plain-language instructions
Installs, configures, and troubleshoots on your VPS
Works directly in your VPS terminal and hPanel
Understands 50+ languages
Requires no extra subscription or setup
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Choose your AI-managed VPS hosting plan

69% Rabatt
KVM 1
CHF16.29
CHF5.09/Mon.
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Verlängerungspreis CHF 11.19/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
64% Rabatt
KVM 2
CHF19.99
CHF7.29/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis CHF 13.99/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69% Rabatt
KVM 4
CHF33.49
CHF10.29/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis CHF 25.99/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66% Rabatt
KVM 8
CHF60.39
CHF20.49/Mon.
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Verlängerungspreis CHF 46.49/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
Rechenzentren weltweit
Gratis wöchentliche Backups
Firewall-Verwaltung
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
KI-Web-Terminal
Gratis Domain für 1 Jahr
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All plans are paid upfront. The monthly rate reflects the total plan price divided by the number of months in your plan.

Apps mit einem Klick installieren

Wählen Sie aus beliebten Apps und installieren Sie sie ohne manuelle Einrichtung auf Ihrem VPS.
n8n

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Automatisieren Sie Aufgaben in über 400 Apps, ohne Code.
OpenClaw

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Persönlicher KI-Assistent mit Multi-Channel-Messaging-Unterstützung.
Hermes Agent

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Selbstverbessernder KI-Agent mit integrierter Lernschleife und Multi-Plattform-Messaging.
Paperclip

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KI/ML-Orchestrierungsplattform für autonome Teams.
WordPress

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Der weltweit beliebteste Website Builder und CMS.
Immich

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Leistungsstarkes selbst gehostetes Foto- und Videomanagement.
1000+ Anwendungen anzeigen

Made a mistake? Just go back

Automatische Backups ermöglichen die Wiederherstellung Ihres VPS mit nur einem Klick.
Kostenlose automatische Backups
Restore with one click
Zu den Plänen
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The power of a VPS, the ease of a conversation

Fast performance

NVMe storage, dedicated resources, and AMD EPYC processors keep your projects fast and responsive.
Your CPU and RAM aren't shared with other users, so performance stays consistent when traffic grows.
Tell Hostinger Agent what you need in plain language, and it helps configure, troubleshoot, and manage your VPS.
Start with one-click templates, guided setup, and AI assistance instead of learning server commands.
Connect your VPS to VS Code, Cursor, Claude, and other AI tools you already use.

Trusted by 5M+ users

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig und meine Website läuft reibungslos. Wann immer ich Hilfe brauchte, half mir das technische Support-Team schnell, kompetent und war wirklich hilfsbereit.

Gad Iradufasha

Gad Iradufasha

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Maxim Shishkin

Maxim Shishkin

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Noel

Noel

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Omkar

Omkar

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, vielen Dank nochmals Carla.

Sylvain

Sylvain

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig und meine Website läuft reibungslos. Wann immer ich Hilfe brauchte, half mir das technische Support-Team schnell, kompetent und war wirklich hilfsbereit.

Gad Iradufasha

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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Maxim Shishkin

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Noel

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Omkar

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Sylvain

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Frequently asked questions

An AI-managed VPS is a virtual private server where an AI assistant handles the technical work for you. With Hostinger's AI-managed VPS, you stay in full control of your server while Hostinger Agent — our built-in agent — carries out setup, configuration, and troubleshooting based on plain-language instructions. You get the power of a VPS without needing to learn Linux or server administration.
No. With Hostinger's AI-managed VPS, you don't need any Linux or command-line knowledge. Instead of typing server commands, you tell Hostinger Agent what you want in everyday language — for example, 'install WordPress' or 'set up a firewall' — and it performs the technical steps for you. This makes it a good fit for first-time VPS users with no technical background.
With a regular VPS, you're responsible for everything yourself: installing software, applying security updates, monitoring performance, and fixing problems through the command line. With Hostinger's AI-managed VPS, Hostinger Agent handles that technical work on your behalf, so you can focus on your website or project instead of server administration — while still keeping full control of the server.
Hostinger Agent is Hostinger's built-in AI assistant for VPS hosting. It runs inside the VPS web terminal and hPanel, and it manages your server through natural language in 50+ languages. You can ask Hostinger Agent to install applications, configure security, check server health, and troubleshoot issues — and it executes the actual commands on your server, confirming with you before any destructive action.
The VPS web terminal is a terminal built directly into hPanel that lets you access and manage your server straight from your browser — with no need to install PuTTY, configure SSH, or set up authentication keys. It works the same on Windows, macOS, and Linux, and Hostinger Agent is built into it, so you can manage your server using plain-language prompts instead of memorizing commands.
Yes. Hostinger's VPS supports 1-click installation for popular applications, including WordPress, WooCommerce, and 300+ others, so they set up automatically with no manual configuration. You can also simply ask Hostinger Agent to install and configure an app for you — for example, 'install WordPress with SSL' — and it will handle the steps.
Yes. Hostinger's VPS includes free automatic weekly backups at no extra cost, so you can restore your server to an earlier state if something goes wrong. In addition, Hostinger Agent always asks for your confirmation before performing any destructive action, such as reinstalling the server or restoring a backup, giving you a safety net as you learn.
No. Hostinger Agent and the VPS web terminal are included with Hostinger's VPS plans at no additional cost — there's no separate subscription or setup required. AI-powered management is part of the plan, along with dedicated resources, fast NVMe storage, and free weekly backups.

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