Budibase ist eine Open-Source Low-Code-Plattform, die Teams ermöglicht, interne Tools, Dashboards und automatisierte Workflows mithilfe eines visuellen Drag-and-Drop-Builders zu erstellen. Sie verbindet sich mit PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST-APIs und ihrer eigenen integrierten Datenbank und verwandelt Datenquellen in Stunden statt Wochen in funktionale Anwendungen.

Das Selbst-Hosting von Budibase auf Ihrem eigenen VPS hält geschäftskritische Daten und Anwendungslogik innerhalb Ihrer Infrastruktur und erfüllt Anforderungen an Datensouveränität und Compliance, die Cloud-gehostete Low-Code-Tools nicht erfüllen können. Der vollständige Stack – Anwendungsdienst, Worker, CouchDB, Redis und MinIO – läuft in einer einzigen Bereitstellung ohne externe Abhängigkeiten.