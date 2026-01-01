Budibase als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Low-Code-Plattform zum Erstellen interner Geschäftsanwendungen, Admin-Panels und automatisierter Workflows ohne umfangreiche Programmierung.
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Was Sie damit bauen können Budibase
Budibase ist eine Open-Source Low-Code-Plattform, die Teams ermöglicht, interne Tools, Dashboards und automatisierte Workflows mithilfe eines visuellen Drag-and-Drop-Builders zu erstellen. Sie verbindet sich mit PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST-APIs und ihrer eigenen integrierten Datenbank und verwandelt Datenquellen in Stunden statt Wochen in funktionale Anwendungen.
Das Selbst-Hosting von Budibase auf Ihrem eigenen VPS hält geschäftskritische Daten und Anwendungslogik innerhalb Ihrer Infrastruktur und erfüllt Anforderungen an Datensouveränität und Compliance, die Cloud-gehostete Low-Code-Tools nicht erfüllen können. Der vollständige Stack – Anwendungsdienst, Worker, CouchDB, Redis und MinIO – läuft in einer einzigen Bereitstellung ohne externe Abhängigkeiten.
Hauptmerkmale von Budibase
Visueller App Baukasten
Komponenten – Tabellen, Formulare, Diagramme und Schaltflächen – per Drag-and-drop auf eine Arbeitsfläche ziehen, um funktionale Geschäftsanwendungen zu erstellen, ohne Frontend-Code schreiben zu müssen.
Mehrquellen-Datenverbindungen
Verbinden Sie sich mit PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST-APIs und der integrierten CouchDB-Datenbank, damit Apps aus Ihren vorhandenen Datenquellen lesen und schreiben können.
Workflow-Automatisierung
Definieren Sie automatisierte Prozesse mit Auslösern, Bedingungen und Aktionen, um manuelle Schritte in Genehmigungsabläufen, Benachrichtigungen und Datenoperationen zu ersetzen.
Rollenbasierte Zugriffskontrolle
Weisen Sie Benutzern auf Anwendungsebene Rollen zu, damit jedes Teammitglied nur die Daten und Aktionen sieht, die seinen Aufgaben entsprechen.
Benutzerdefinierte JavaScript-Logik
Greifen Sie auf JavaScript zurück, wenn visuelle Bindungen nicht ausreichen, um Entwicklern eine feingranulare Kontrolle über Datentransformationen und bedingtes Verhalten zu ermöglichen.
Warum Budibase auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
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Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.