Ever Gauzy ist eine Open-Source-Business-Management-Plattform, die ERP, CRM, HRM, ATS und Projektmanagement in einem einzigen Arbeitsbereich vereint. Sie wurde für Agenturen, Beratungsunternehmen und dienstleistungsbasierte Teams entwickelt, die Arbeitszeiten erfassen, die Gehaltsabrechnung verwalten, Vertriebspipelines betreiben und die Rentabilität melden müssen, ohne fünf separate SaaS-Abonnements zusammenzufügen.

Das Selbst-Hosting von Gauzy auf Ihrem eigenen VPS hält Kundendaten, Verträge, Rechnungen und Personalakten unter Ihrer vollständigen Kontrolle, ohne nutzerbasierte Gebühren und ohne Anbieterbindung. Die Plattform wird aktiv von Ever Co. entwickelt, mit Tausenden von Mitwirkenden auf GitHub und einer Open-Source-Lizenz, die kommerzielles Selbst-Hosting erlaubt.