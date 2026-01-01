Ever Gauzy mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Geschäftsplattform, die ERP, CRM, HRM, ATS und Projektmanagement in einem Arbeitsbereich kombiniert.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Ever Gauzy erstellen können
Ever Gauzy ist eine Open-Source-Business-Management-Plattform, die ERP, CRM, HRM, ATS und Projektmanagement in einem einzigen Arbeitsbereich vereint. Sie wurde für Agenturen, Beratungsunternehmen und dienstleistungsbasierte Teams entwickelt, die Arbeitszeiten erfassen, die Gehaltsabrechnung verwalten, Vertriebspipelines betreiben und die Rentabilität melden müssen, ohne fünf separate SaaS-Abonnements zusammenzufügen.
Das Selbst-Hosting von Gauzy auf Ihrem eigenen VPS hält Kundendaten, Verträge, Rechnungen und Personalakten unter Ihrer vollständigen Kontrolle, ohne nutzerbasierte Gebühren und ohne Anbieterbindung. Die Plattform wird aktiv von Ever Co. entwickelt, mit Tausenden von Mitwirkenden auf GitHub und einer Open-Source-Lizenz, die kommerzielles Selbst-Hosting erlaubt.
Hauptmerkmale von Ever Gauzy
Integrierte ERP-Suite
Finanz-, Bestands-, Einkaufs- und Buchhaltungsmodule teilen sich ein einziges Datenmodell, sodass Berichte abteilungsübergreifend immer die gleichen Zahlen widerspiegeln.
Integriertes CRM
Verfolgen Sie Leads, Deals, Kontakte und Pipelines sowie Rechnungsstellung und Projektabwicklung, ohne Daten zwischen separaten Tools exportieren zu müssen.
HRM und ATS
Verwalten Sie Mitarbeiter, Kandidaten, Abwesenheiten, Verträge und den gesamten Einstellungsprozess von der Stellenausschreibung bis zum Onboarding an einem Ort.
Zeiterfassung und Arbeitszeitnachweise
Integrierte Zeiterfassung mit manuellen und automatischen Einträgen fließt direkt in die Lohnbuchhaltung, Rechnungsstellung und Projektrentabilitätsberichte ein.
Mandantenfähige Arbeitsbereiche
Betreiben Sie mehrere Organisationen und Teams auf einer Bereitstellung mit separaten Daten, Berechtigungen und Abrechnungen für jeden Mandanten.
Offene Integrations-API
REST- und GraphQL-APIs sowie Webhook-Integrationen mit GitHub, Hubstaff, Upwork und Make.com ermöglichen es Ihnen, Gauzy zu erweitern, um es an bestehende Arbeitsabläufe anzupassen.
Warum Ever Gauzy auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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