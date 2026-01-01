Maybe ist eine vollständig quelloffene Plattform für persönliche Finanzen und Vermögensverwaltung, die ursprünglich als Risikokapital-finanziertes Startup entwickelt und später unter AGPLv3 veröffentlicht wurde. Sie konsolidiert Bankkonten, Anlageportfolios, Immobilien und Verbindlichkeiten in einem Dashboard mit Nettovermögensverfolgung, Transaktionskategorisierung und Budgetplanung. Eine optionale OpenAI-Integration fügt KI-gestützte Finanzanalysen hinzu, ohne diese zwingend zu machen.

Die Bereitstellung von Maybe auf Ihrem eigenen VPS bedeutet, dass Ihre sensiblen Finanzdaten niemals über Server Dritter laufen, Sie wiederkehrende SaaS-Gebühren vermeiden und Sie volle Export- und Anpassungsmöglichkeiten behalten, die kommerzielle Plattformen einschränken.