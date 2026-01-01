Open Notebook mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
KI-nativer Wissensarbeitsbereich, der Notizenverwaltung, Dokumentenmanagement und kontextuellen KI-Chat in einer selbst gehosteten App vereint.
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Was Sie mit Open Notebook erstellen können
Open Notebook ist eine selbst gehostete, KI-native Notizbuch-Plattform, die Ihr Schreiben, Ihre Forschung und Ihre KI-Unterstützung in einer einzigen Umgebung zusammenhält. Anstatt zwischen Dokumenten, Chat-Oberflächen und verstreuten Dateisystemen zu wechseln, schafft Open Notebook einen einzigen Arbeitsbereich, in dem Notizen, hochgeladene Dateien und KI-Kontext verbunden bleiben – was es einfacher macht, von groben Ideen zu strukturierter Dokumentation überzugehen, ohne das Wissen zu verlieren, das Sie im Laufe der Zeit aufbauen.
Diese Bereitstellung koppelt Open Notebook mit SurrealDB für die persistente Speicherung, wodurch alle Ihre Notizen und der Verlauf Ihrer KI-Interaktionen auf Ihrer eigenen Infrastruktur verbleiben. Selbst-Hosting bedeutet, dass Ihre Daten niemals über SaaS-Systeme von Drittanbietern laufen und Sie die volle Kontrolle über Zugriff, Backups und Aufbewahrung behalten.
Hauptmerkmale von Open Notebook
Vereinheitlichter KI-Arbeitsbereich
Notizen und KI-Chat teilen sich denselben Kontext, sodass der Assistent auf Ihre tatsächlichen Dokumente zurückgreift und nicht nur auf allgemeines Wissen.
SurrealDB Backend
Dedizierte SurrealDB-Instanz bietet schnellen, persistenten Speicher für Notizen, hochgeladene Dateien und den Datenbankzustand über Neustarts hinweg.
Kontextbezogene Unterstützung
Stellen Sie Fragen zu Ihrem eigenen Material und erhalten Sie Antworten, die auf den Notizen und Dokumenten basieren, die Sie bereits verfasst haben.
Privat durch Design
Alle Daten bleiben auf Ihrem VPS — keine SaaS-Synchronisierung, kein Zugriff Dritter auf Ihre Notizen oder KI-Gespräche.
Flexibles Wissensmanagement
Geeignet für persönliche Forschungsjournale, Engineering-Runbooks, Produktplanung und langfristige Wissensdatenbanken.
Warum Open Notebook auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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