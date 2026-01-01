WriteFreely ist eine saubere, minimalistische Publishing-Plattform, die auf den Akt des Schreibens zugeschnitten ist. Beiträge werden in einfachem Markdown verfasst, der Editor steht Ihnen nicht im Weg, und das öffentliche Leseerlebnis entfernt Kommentare, Werbung und Tracker – sodass nur die Worte übrig bleiben. Die integrierte ActivityPub-Unterstützung ermöglicht es Followern im Fediverse, Ihren Blog direkt von Mastodon und anderen föderierten Diensten aus zu abonnieren.

Das Selbst-Hosting von WriteFreely auf Ihrem VPS hält Ihre Texte unter Ihrer eigenen Domain, frei von algorithmischen Feeds und Plattform-Abschaltungen. Das schlanke Go-Binary verwendet minimale Ressourcen, speichert alles in einer einzigen SQLite-Datenbank und gibt Ihnen die volle Kontrolle über Export-, Theme- und Föderationseinstellungen.