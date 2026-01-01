Memos ist eine selbst gehostete Notiz-App, die auf einer einfachen Zeitleiste basiert und die Reibung traditioneller Notiz-Tools beseitigt – keine Titel, keine Ordner, einfach tippen und speichern. Sie unterstützt Markdown-Formatierung, Hashtag-Organisation, Bildanhänge, Volltextsuche und Mehrbenutzerzugriff aus einem einzigen schlanken Container, der von SQLite unterstützt wird.

Memos auf Ihrem eigenen VPS zu betreiben bedeutet, dass Ihre Notizen niemals einen Drittanbieter-Server berühren, Abonnementgebühren entfallen und Ihre gesamte erfasste Wissensdatenbank auf unbestimmte Zeit zugänglich bleibt, ohne das Risiko von Dienstabschaltungen, die kommerzielle Notizplattformen betreffen.