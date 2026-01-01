Memos mit einem Klick installieren.
Leichtgewichtige, datenschutzorientierte Notizen-App mit einer nahtlosen Zeitleiste, um Gedanken sofort festzuhalten.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Memos erstellen können
Memos ist eine selbst gehostete Notiz-App, die auf einer einfachen Zeitleiste basiert und die Reibung traditioneller Notiz-Tools beseitigt – keine Titel, keine Ordner, einfach tippen und speichern. Sie unterstützt Markdown-Formatierung, Hashtag-Organisation, Bildanhänge, Volltextsuche und Mehrbenutzerzugriff aus einem einzigen schlanken Container, der von SQLite unterstützt wird.
Memos auf Ihrem eigenen VPS zu betreiben bedeutet, dass Ihre Notizen niemals einen Drittanbieter-Server berühren, Abonnementgebühren entfallen und Ihre gesamte erfasste Wissensdatenbank auf unbestimmte Zeit zugänglich bleibt, ohne das Risiko von Dienstabschaltungen, die kommerzielle Notizplattformen betreffen.
Hauptmerkmale von Memos
Reibungslose Erfassung
Keine Titel oder Ordner erforderlich — öffnen Sie die App, tippen Sie Ihren Gedanken ein und speichern Sie in Sekunden, ohne Ihren Arbeitsablauf zu unterbrechen.
Markdown-Unterstützung
Notizen mit Überschriften, Codeblöcken, Checklisten und Links mithilfe der Standard-Markdown-Syntax formatieren.
Hashtag-Organisation
Markieren Sie Notizen mit Hashtags, während Sie schreiben, und filtern Sie die Zeitleiste sofort, um jedes Thema oder Projekt zu überprüfen.
Volltextsuche
Finden Sie jede Notiz in Ihrer gesamten Historie in Millisekunden, ohne Ordnerhierarchien navigieren zu müssen.
Vollständiger Datenschutz
Alle Notizen bleiben auf Ihrem VPS – keine Werbeanalyse, keine Cloud-Synchronisierung mit Drittanbietern und keine Abonnementgebühren.
Warum Memos auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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