Geneac mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter Genealogie-Website-Builder zum Online-Veröffentlichen Ihres Stammbaums, Ihrer Recherchen und Fotos.
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Was Sie mit Geneac erstellen können
Geneac ist eine Open-Source Ruby on Rails-Anwendung zum Teilen von Genealogieforschung im Web. Sie präsentiert Personen, Beziehungen, Fotos und Notizen in einem Wiki-ähnlichen Format, das Besucher durchsuchen können, während Administratoren den zugrunde liegenden Stammbaum über ein authentifiziertes Backend verwalten. Das Datenmodell ist speziell für die Genealogie entwickelt worden – Individuen, Familien, Quellenangaben, Bearbeitungsverlauf und Tagging sind erstklassige Konzepte anstatt nachträglich angepasster Blogbeiträge.
Das Selbst-Hosting von Geneac bewahrt jahrzehntelange Familienforschung, gescannte Dokumente und private Notizen auf Ihrem eigenen Server auf, wo der Zugriff vollständig von Ihnen kontrolliert wird. Die Anwendung verwendet SQLite und lokalen Dateispeicher, sodass ein einzelnes persistentes Volume die gesamte Website erfasst und als reguläre Dateikopie ohne Datenbank-Tools gesichert werden kann.
Hauptmerkmale von Geneac
Menschen und Beziehungen
Erfassen Sie Personen mit Geburts-, Sterbe- und biografischen Details und verknüpfen Sie sie dann über Eltern-, Ehepartner- und Kinderbeziehungen, um einen navigierbaren Stammbaum zu erstellen.
Fotos und Dokumente
Hängen Sie gescannte Fotos, Zertifikate und Quelldokumente über Active Storage an Personen und Notizen an, wobei die Bildverarbeitung von libvips übernommen wird.
Forschungsnotizen
Erfassen Sie biografische Erzählungen und Forschungsergebnisse als Langform-Notizen, die mit den beschriebenen Personen getaggt und verknüpft werden können.
Tagging und Suche
Organisieren Sie Inhalte mit der acts-as-taggable-on Engine, damit Nachnamen, Orte und Themen über Personen, Fotos und Notizen hinweg gefiltert werden können.
Authentifizierter Admin
Devise-gesteuerte Registrierung, Anmeldung und Administratorrollenvergabe schützen die Bearbeitung, während die veröffentlichte Website für Familienmitglieder offen zugänglich bleibt.
Hintergrund-Worker
Ein Resque-Worker, der von Redis unterstützt wird, führt Bildverarbeitung und andere langwierige Aufgaben im Hintergrund aus, damit die Weboberfläche reaktionsschnell bleibt.
Warum Geneac auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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