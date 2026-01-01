Nexterm ist eine Open-Source-Servermanagement-Plattform, die SSH-Terminal-Sitzungen, VNC-Desktops und RDP-Verbindungen in einer einzigen, browserzugänglichen Oberfläche konsolidiert. Im Gegensatz zu herkömmlichen Remote-Zugriffstools, die einen lokalen Client erfordern, läuft Nexterm auf Ihrem VPS und bietet Ihnen einen vollständigen Verbindungs-Hub, der von jedem Gerät mit einem Browser zugänglich ist.

Das Selbst-Hosting von Nexterm auf Ihrem eigenen VPS bedeutet, dass Ihre Server-Anmeldeinformationen und Sitzungsdaten niemals Ihre Infrastruktur verlassen. Der integrierte SFTP-Dateimanager, die Sitzungsaufzeichnung, das Monitoring und die Unterstützung für Organisationen und 2FA machen es zu einem praktischen Ersatz für das Jonglieren mit mehreren SSH-Clients, VNC-Viewern und RDP-Tools.