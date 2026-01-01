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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Nexterm erstellen können

Nexterm ist eine Open-Source-Servermanagement-Plattform, die SSH-Terminal-Sitzungen, VNC-Desktops und RDP-Verbindungen in einer einzigen, browserzugänglichen Oberfläche konsolidiert. Im Gegensatz zu herkömmlichen Remote-Zugriffstools, die einen lokalen Client erfordern, läuft Nexterm auf Ihrem VPS und bietet Ihnen einen vollständigen Verbindungs-Hub, der von jedem Gerät mit einem Browser zugänglich ist.

Das Selbst-Hosting von Nexterm auf Ihrem eigenen VPS bedeutet, dass Ihre Server-Anmeldeinformationen und Sitzungsdaten niemals Ihre Infrastruktur verlassen. Der integrierte SFTP-Dateimanager, die Sitzungsaufzeichnung, das Monitoring und die Unterstützung für Organisationen und 2FA machen es zu einem praktischen Ersatz für das Jonglieren mit mehreren SSH-Clients, VNC-Viewern und RDP-Tools.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von Nexterm

SSH, VNC und RDP

Verwalten Sie SSH-Terminals, VNC-Desktops und RDP-Sitzungen von einem einzigen Browser-Tab aus – keine lokale Client-Installation auf irgendeinem Gerät erforderlich.

SFTP Dateimanager

Dateien auf Remote-Servern über eine integrierte SFTP-Schnittstelle durchsuchen, hochladen und herunterladen, ohne einen separaten FTP-Client zu benötigen.

Sitzungsaufzeichnung

Terminal- und Desktop-Sitzungen für Audits, Team-Reviews oder die Fehlerbehebung vergangener Änderungen aufzeichnen und wiedergeben.

Zwei-Faktor-Authentifizierung

Schützen Sie den Zugriff auf alle Ihre Server mit 2FA und OIDC SSO, um sicherzustellen, dass nur autorisierte Benutzer Verbindungen herstellen können.

Mehrbenutzerorganisationen

Teilen Sie Server und Zugangsdaten in Organisationen auf, damit Teams den Zugriff teilen können, ohne nicht zusammenhängende Infrastruktur offenzulegen.

Warum Nexterm auf Hostinger ausführen?

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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