Gopeed als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Hochgeschwindigkeits-Multiprotokoll-Download-Manager, der HTTP, BitTorrent und Magnet-Links von jedem Webbrowser unterstÃ¼tzt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Gopeed erstellen kÃ¶nnen
Gopeed ist ein quelloffener, schneller Download-Manager, der Ãœbertragungen beschleunigt, indem er jede Datei in mehrere gleichzeitige Verbindungen aufteilt. Er unterstÃ¼tzt standardmÃ¤ssig HTTP, HTTPS, BitTorrent und Magnet-Links, und sein Erweiterungssystem ermÃ¶glicht es Ihnen, UnterstÃ¼tzung fÃ¼r zusÃ¤tzliche Websites und Protokolle hinzuzufÃ¼gen. Basierend auf einer Go-Engine mit einer Ã¼bersichtlichen WeboberflÃ¤che, lÃ¤uft Gopeed Ã¼berall gleich und wird vollstÃ¤ndig Ã¼ber Ihren Browser verwaltet.
Gopeed auf Ihrem VPS selbst zu hosten bedeutet, dass Downloads mit Rechenzentrumsbandbreite ausgefÃ¼hrt werden und im Hintergrund abgeschlossen werden, unabhÃ¤ngig von Ihrem lokalen GerÃ¤t oder Ihrer Verbindung. Abgeschlossene Dateien werden serverseitig zur spÃ¤teren Abfrage gespeichert, und Sie behalten die volle Kontrolle Ã¼ber Ihren Download-Verlauf und Ihre Daten, ohne auf Browser-Erweiterungen oder kommerzielle Download-Dienste angewiesen zu sein.
Hauptmerkmale von Gopeed
Mehrfachverbindungsbeschleunigung
Teilt jeden Download in mehrere parallele Verbindungen auf, um die gesamte verfÃ¼gbare Bandbreite zu nutzen und schneller fertig zu werden.
Multi-Protokoll Support
Herunterladen Ã¼ber HTTP, HTTPS, BitTorrent und Magnet-Links von einer einzigen, einheitlichen OberflÃ¤che.
Erweiterungssystem
Installieren Sie Erweiterungen, um UnterstÃ¼tzung fÃ¼r neue Websites, Protokolle und benutzerdefiniertes Download-Verhalten hinzuzufÃ¼gen.
Browserbasiertes Management
Stellen Sie jeden Download in die Warteschlange, Ã¼berwachen und steuern Sie ihn von jedem GerÃ¤t mit einem Webbrowser â€“ keine Client-Installation erforderlich.
Download-Geschwindigkeiten im Rechenzentrum
Downloads laufen auf Ihrem VPS mit voller Server-Bandbreite, wodurch Ihr lokales GerÃ¤t und Ihre Internetverbindung entlastet werden.
Warum Gopeed auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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