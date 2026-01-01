Gopeed ist ein quelloffener, schneller Download-Manager, der Ãœbertragungen beschleunigt, indem er jede Datei in mehrere gleichzeitige Verbindungen aufteilt. Er unterstÃ¼tzt standardmÃ¤ssig HTTP, HTTPS, BitTorrent und Magnet-Links, und sein Erweiterungssystem ermÃ¶glicht es Ihnen, UnterstÃ¼tzung fÃ¼r zusÃ¤tzliche Websites und Protokolle hinzuzufÃ¼gen. Basierend auf einer Go-Engine mit einer Ã¼bersichtlichen WeboberflÃ¤che, lÃ¤uft Gopeed Ã¼berall gleich und wird vollstÃ¤ndig Ã¼ber Ihren Browser verwaltet.

Gopeed auf Ihrem VPS selbst zu hosten bedeutet, dass Downloads mit Rechenzentrumsbandbreite ausgefÃ¼hrt werden und im Hintergrund abgeschlossen werden, unabhÃ¤ngig von Ihrem lokalen GerÃ¤t oder Ihrer Verbindung. Abgeschlossene Dateien werden serverseitig zur spÃ¤teren Abfrage gespeichert, und Sie behalten die volle Kontrolle Ã¼ber Ihren Download-Verlauf und Ihre Daten, ohne auf Browser-Erweiterungen oder kommerzielle Download-Dienste angewiesen zu sein.