DOMjudge als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-System zur automatischen Bewertung von Programmierwettbewerben, das für ICPC-ähnliche Wettbewerbe mit Einreichungen, Ranglisten und Teamverwaltung eingesetzt wird.
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Was Sie mit DOMjudge erstellen können
DOMjudge ist ein ausgereiftes Open-Source-System zur automatisierten Bewertung für die Durchführung von Programmierwettbewerben im ICPC-Stil. Es wird bei regionalen und weltweiten ICPC-Veranstaltungen, in universitären Programmierkursen und bei Online-Wettbewerben eingesetzt und bietet eine Weboberfläche, über die Teilnehmer Lösungen einreichen können sowie für Juroren und Administratoren zur Verwaltung von Problemen, Sprachen, Teams und Live-Ranglisten.
Das Selbst-Hosting von DOMjudge auf Ihrem eigenen VPS hält jede Einreichung, jeden Testfall und jedes Bewertungsergebnis auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, ohne Gebühren pro Teilnehmer und ohne Upload-Beschränkungen durch einen gehosteten Dienst. Der Server ist eigenständig voll funktionsfähig für die Konfiguration von Wettbewerben, Problemen und Teams, während die Bewertung kompilierter Sprachen von separaten, in Sandboxes laufenden Judgehost-Workern durchgeführt wird, die Sie später anbinden können.
Hauptmerkmale von DOMjudge
ICPC-Stil-Bewertung
Implementiert die Regeln des ICPC International Collegiate Programming Contest, einschließlich Strafzeit, Einfrieren der Anzeigetafel und Urteilskategorien wie Falsche Antwort, Zeitlimit und Laufzeitfehler.
Live-Anzeigetafeln
Öffentliche und Jury-Anzeigetafeln aktualisieren sich in Echtzeit, sobald Einreichungen eingehen, mit konfigurierbarem Einfrieren gegen Ende des Wettbewerbs für dramatische Endphasen.
Team- und Wettbewerbsverwaltung
Admin-Web-UI zur Verwaltung von Wettbewerben, Teams, Benutzern, Zugehörigkeiten, Aufgaben, Sprachen und Klarstellungen über mehrere parallele Veranstaltungen hinweg.
Sandbox-Judgehosts
Separat einsetzbare Judgehost-Worker kompilieren und führen Einreichungen in isolierten cgroup-basierten Sandboxes mit strengen CPU-, Speicher- und Festplattenbeschränkungen aus.
REST API und CLP
Eine dokumentierte REST-API sowie die Integration mit der Contest-API-Spezifikation ermöglichen Ihnen den Anschluss externer Anzeigetafeln, Resolver-Tools und des ICPC-Tools-Ökosystems.
Mehrsprachige Unterstützung
Enthält Bewertungsunterstützung für C, C++, Java, Python, Kotlin, Rust, Go und viele andere Sprachen, mit vollständiger sprachspezifischer Kompilierungs- und Ausführungskonfiguration.
Warum DOMjudge auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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