DOMjudge ist ein ausgereiftes Open-Source-System zur automatisierten Bewertung für die Durchführung von Programmierwettbewerben im ICPC-Stil. Es wird bei regionalen und weltweiten ICPC-Veranstaltungen, in universitären Programmierkursen und bei Online-Wettbewerben eingesetzt und bietet eine Weboberfläche, über die Teilnehmer Lösungen einreichen können sowie für Juroren und Administratoren zur Verwaltung von Problemen, Sprachen, Teams und Live-Ranglisten.

Das Selbst-Hosting von DOMjudge auf Ihrem eigenen VPS hält jede Einreichung, jeden Testfall und jedes Bewertungsergebnis auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, ohne Gebühren pro Teilnehmer und ohne Upload-Beschränkungen durch einen gehosteten Dienst. Der Server ist eigenständig voll funktionsfähig für die Konfiguration von Wettbewerben, Problemen und Teams, während die Bewertung kompilierter Sprachen von separaten, in Sandboxes laufenden Judgehost-Workern durchgeführt wird, die Sie später anbinden können.