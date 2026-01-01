Smocker ist ein Open-Source-HTTP-Mock-Server und Proxy, der für Ingenieure entwickelt wurde, die realistische, deterministische API-Antworten während der Entwicklung und des Testens benötigen. Entwickler definieren Mock-Endpunkte deklarativ in YAML oder JSON, spielen Szenarien ab und inspizieren jede eingehende Anfrage in einer Live-Admin-Benutzeroberfläche, ohne zusätzlichen Code schreiben zu müssen.

Das Selbst-Hosting von Smocker auf dem eigenen VPS bietet Teams eine gemeinsame Mocking-Umgebung für Integrationstests, Vertragsverifizierung und Demos, mit voller Kontrolle über den Netzwerkzugriff, den aufgezeichneten Datenverkehr und Verfügbarkeitsgarantien, die öffentliche Mocking-Dienste nicht bieten können.