Smocker als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Einfacher und effizienter HTTP-Mock-Server und Proxy mit einer integrierten Admin-Benutzeroberfläche zum Testen und Debuggen von APIs.
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Was Sie mit Smocker erstellen können
Smocker ist ein Open-Source-HTTP-Mock-Server und Proxy, der für Ingenieure entwickelt wurde, die realistische, deterministische API-Antworten während der Entwicklung und des Testens benötigen. Entwickler definieren Mock-Endpunkte deklarativ in YAML oder JSON, spielen Szenarien ab und inspizieren jede eingehende Anfrage in einer Live-Admin-Benutzeroberfläche, ohne zusätzlichen Code schreiben zu müssen.
Das Selbst-Hosting von Smocker auf dem eigenen VPS bietet Teams eine gemeinsame Mocking-Umgebung für Integrationstests, Vertragsverifizierung und Demos, mit voller Kontrolle über den Netzwerkzugriff, den aufgezeichneten Datenverkehr und Verfügbarkeitsgarantien, die öffentliche Mocking-Dienste nicht bieten können.
Hauptmerkmale von Smocker
Deklarative Mocks
Definieren Sie HTTP-Antworten in YAML oder JSON mit Request-Matchern, dynamischen Vorlagen und geordneten Szenarien für vorhersagbare Testläufe.
Live-Admin-Oberfläche
Überprüfen Sie jede eingehende Anfrage, zeigen Sie passende Mocks an und setzen Sie den Zustand über ein browserbasiertes Dashboard zurück, das für schnelle Feedback-Schleifen entwickelt wurde.
Proxy und Eintrag
Leite nicht zugeordnete Anfragen an einen echten Upstream weiter und erfasse die Antworten als wiederverwendbare Mocks für Offline-Tests.
Sitzungen und Verlauf
Gruppieren Sie Anrufe in benannte Sitzungen, um Testläufe zu isolieren, Traffic wiederzugeben und das Verhalten über Releases hinweg zu vergleichen.
REST API Steuerung
Verwalten Sie Mocks, Sitzungen und den Verlauf programmatisch aus CI-Pipelines mithilfe einer vollständigen REST-API.
Leichter Container
Ein einziges Go-Binary, verpackt als kleines Docker-Image, startet in Millisekunden und läuft komfortabel auf jedem VPS-Plan.
Warum Smocker auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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