Dozzle ist eine Web-Oberfläche ohne Konfiguration zur Echtzeit-Überwachung von Docker-Container-Logs. Es erkennt automatisch jeden Container auf dem Host und streamt dessen Ausgabe direkt an eine saubere, reaktionsschnelle Browser-Benutzeroberfläche — keine Log-Agenten, kein externer Speicher, keine Einrichtung außer dem Mounten des Docker-Sockets.

Entwickler nutzen es, um während des Debuggings mehrere Dienste gleichzeitig zu überwachen, während Operatoren sich darauf verlassen, um Vorfälle schnell zu beheben. Leistungsstarke Such- und Filterfunktionen erleichtern es, genau die benötigten Log-Zeilen zu isolieren, ohne den Browser verlassen zu müssen. Mit minimalem Ressourcenverbrauch und ohne Datenbankabhängigkeiten läuft Dozzle problemlos neben Produktions-Workloads auf jedem VPS.