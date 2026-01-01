Plone ist ein ausgereiftes, unternehmenstaugliches Open-Source-CMS, das auf einer soliden Python-Grundlage aufgebaut ist. Es betreibt Tausende von Websites bei Regierungsbehörden, Universitäten, NGOs und globalen Unternehmen und kann auf eine über 20-jährige Geschichte ohne eine einzige gemeldete Remote-Code-Execution-Schwachstelle zurückblicken. Plone 6 liefert die Classic UI – eine voll ausgestattete Redaktionsumgebung mit granularer rollenbasierter Zugriffskontrolle, mehrsprachigen Inhalten, Versionierung und einem reichhaltigen Add-on-Ökosystem von über 300 Paketen.

Das Selbst-Hosting von Plone auf Ihrem VPS gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über Ihre Inhalte und Benutzerdaten, keine Pro-Platz-Lizenzierung und die Flexibilität, die Plattform durch Python-Add-ons und eine REST-API zu erweitern, die Headless- und hybride Publishing-Workflows ermöglicht.