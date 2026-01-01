Usertour ist eine Open-Source-Plattform für Benutzer-Onboarding und Produktengagement, die es Produktteams ermöglicht, In-App-Touren, Checklisten, Umfragen und Launcher direkt in ihrer Webanwendung zu erstellen – ohne technische Engpässe für jeden neuen Flow. Es ist eine selbst gehostete Alternative zu Appcues, Userpilot und Userflow, die Ihnen die volle Kontrolle über Benutzer-Onboarding-Daten gibt und die Abrechnung pro MAU (monatlich aktive Nutzer) eliminiert.

Das Selbst-Hosting von Usertour auf Ihrem eigenen VPS bedeutet, dass Benutzerverhaltensdaten und Onboarding-Analysen auf Ihrer Infrastruktur verbleiben. Sie vermeiden die Verfolgung Ihrer Benutzer durch Dritte, erfüllen Anforderungen an die Datenresidenz und stoßen nie an eine Preisgrenze, wenn Ihre Benutzerbasis wächst. Die Unterstützung mehrerer Umgebungen ermöglicht es Ihnen, Flows sicher in Staging-Umgebungen zu testen, bevor Sie sie in die Produktion überführen.