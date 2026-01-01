Usertour in Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehostete Benutzer-Onboarding-Plattform zum Erstellen von In-App-Produkttouren, Checklisten und Umfragen ohne Drittanbieter.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Usertour erstellen können
Usertour ist eine Open-Source-Plattform für Benutzer-Onboarding und Produktengagement, die es Produktteams ermöglicht, In-App-Touren, Checklisten, Umfragen und Launcher direkt in ihrer Webanwendung zu erstellen – ohne technische Engpässe für jeden neuen Flow. Es ist eine selbst gehostete Alternative zu Appcues, Userpilot und Userflow, die Ihnen die volle Kontrolle über Benutzer-Onboarding-Daten gibt und die Abrechnung pro MAU (monatlich aktive Nutzer) eliminiert.
Das Selbst-Hosting von Usertour auf Ihrem eigenen VPS bedeutet, dass Benutzerverhaltensdaten und Onboarding-Analysen auf Ihrer Infrastruktur verbleiben. Sie vermeiden die Verfolgung Ihrer Benutzer durch Dritte, erfüllen Anforderungen an die Datenresidenz und stoßen nie an eine Preisgrenze, wenn Ihre Benutzerbasis wächst. Die Unterstützung mehrerer Umgebungen ermöglicht es Ihnen, Flows sicher in Staging-Umgebungen zu testen, bevor Sie sie in die Produktion überführen.
Hauptmerkmale von Usertour
In-App Produktführungen
Erstellen Sie interaktive Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die neue Benutzer zu ihrem ersten Erfolgserlebnis führen, ohne für jeden Ablauf Code schreiben zu müssen.
Onboarding-Checklisten
Erstellen Sie aufgabenbasierte Checklisten, die wichtige Funktionen hervorheben und den Fortschritt jedes Benutzers während der Onboarding-Reise verfolgen.
Erweitertes Nutzer-Targeting
Segmentieren Sie Nutzer nach benutzerdefinierten Attributen und Ereignissen, um dem richtigen Nutzer den passenden Flow genau zur richtigen Zeit anzuzeigen.
Flussanalyse
Verfolgen Sie Ansichten, Abschlüsse und Abbruchquoten für jeden Flow, um genau zu identifizieren, wo Benutzer abbrechen.
Unterstützung für mehrere Umgebungen
Pflegen Sie separate Produktions- und Staging-Umgebungen, damit Abläufe gründlich getestet werden können, bevor sie echte Benutzer erreichen.
In-App-Umfragen
Sammeln Sie kontextbezogenes Feedback mit Umfragen, die durch spezifische Benutzeraktionen, Abschlussereignisse oder zeitbasierte Regeln ausgelöst werden.
Warum Usertour auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.