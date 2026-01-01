ToolJet ist eine Open-Source Low-Code-Plattform, die Teams einen visuellen Drag-and-Drop-Builder zum Erstellen interner Tools, Admin-Panels und CRUD-Anwendungen in einem Bruchteil der üblichen Entwicklungszeit bietet. Mit über 40 integrierten UI-Komponenten und nativen Konnektoren für mehr als 50 Dienste — darunter PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST APIs, Google Sheets und Stripe — können Teams datengesteuerte Anwendungen erstellen, ohne umfangreichen Frontend-Code schreiben zu müssen.

Das Selbst-Hosting von ToolJet auf Ihrem eigenen VPS hält interne Tool-Konfigurationen, Datenquellen-Anmeldeinformationen und Geschäftslogik vollständig innerhalb Ihrer Infrastruktur. Keine Pro-Sitz-Preise, keine Nutzungslimiten und kein Zugriff Dritter auf Ihre Betriebsdaten.