ToolJet mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Low-Code-Plattform zum Erstellen und Bereitstellen interner Tools, Dashboards und Admin-Panels mit über 50 Datenquellen-Integrationen.
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Was Sie mit ToolJet erstellen können
ToolJet ist eine Open-Source Low-Code-Plattform, die Teams einen visuellen Drag-and-Drop-Builder zum Erstellen interner Tools, Admin-Panels und CRUD-Anwendungen in einem Bruchteil der üblichen Entwicklungszeit bietet. Mit über 40 integrierten UI-Komponenten und nativen Konnektoren für mehr als 50 Dienste — darunter PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST APIs, Google Sheets und Stripe — können Teams datengesteuerte Anwendungen erstellen, ohne umfangreichen Frontend-Code schreiben zu müssen.
Das Selbst-Hosting von ToolJet auf Ihrem eigenen VPS hält interne Tool-Konfigurationen, Datenquellen-Anmeldeinformationen und Geschäftslogik vollständig innerhalb Ihrer Infrastruktur. Keine Pro-Sitz-Preise, keine Nutzungslimiten und kein Zugriff Dritter auf Ihre Betriebsdaten.
Hauptmerkmale von ToolJet
50+ Datenquellen-Konnektoren
Verbinden Sie sich mit Datenbanken, REST-APIs, GraphQL-Endpunkten und SaaS-Tools, einschließlich Google Sheets, Stripe und Salesforce, ohne benutzerdefinierten Integrationscode schreiben zu müssen.
Visueller Drag-and-Drop-Baukasten
Erstellen Sie UI-Layouts aus über 40 vorgefertigten Komponenten – Tabellen, Formularen, Diagrammen, Modals – ohne HTML oder CSS zu schreiben, und binden Sie diese direkt an Datenabfragen.
JavaScript & Python Logik
Fügen Sie Datentransformationen und Geschäftslogik direkt in Abfragen mit JavaScript oder Python hinzu, sodass Power-User die volle Kontrolle behalten, ohne die Plattform verlassen zu müssen.
Rollenbasierte Zugriffskontrolle
Definieren Sie detaillierte Berechtigungen pro Anwendung und Arbeitsbereich, sodass jedes Teammitglied nur auf die für seine Rolle relevanten Tools und Daten zugreifen kann.
Git-Synchronisierung
Versionskontrolle von Anwendungsdefinitionen durch Synchronisierung mit einem Git-Repository, wodurch Code-Reviews, Audits und Rollbacks für kritische interne Tools ermöglicht werden.
Warum ToolJet auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.