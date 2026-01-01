Joplin Server ist das selbst gehostete Synchronisations-Backend für die beliebte Open-Source-Notiz-App Joplin. Es bietet einen sicheren, privaten Hub zum Synchronisieren von Notizen, Aufgaben, Notizbüchern und Anhängen über Desktop-, Mobil- und Terminal-Clients hinweg — ohne auf Cloud-Dienste von Drittanbietern wie Dropbox oder OneDrive angewiesen zu sein.

Das Hosten von Joplin Server auf Ihrem eigenen VPS bedeutet, dass Ihre persönliche Wissensdatenbank vollständig unter Ihrer Kontrolle bleibt. Sie legen die Speichergrenzen fest, definieren Backup-Richtlinien und entscheiden, ob Sie die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aktivieren möchten — keine Abonnementgebühren, kein Data Mining und keine Plattformbindung.