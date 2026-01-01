Joplin Server als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehostetes Synchronisierungs-Backend für Joplin, das Ihre Notizen und Anhänge auf allen Geräten privat hält.
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Was Sie mit Joplin Server erstellen können
Joplin Server ist das selbst gehostete Synchronisations-Backend für die beliebte Open-Source-Notiz-App Joplin. Es bietet einen sicheren, privaten Hub zum Synchronisieren von Notizen, Aufgaben, Notizbüchern und Anhängen über Desktop-, Mobil- und Terminal-Clients hinweg — ohne auf Cloud-Dienste von Drittanbietern wie Dropbox oder OneDrive angewiesen zu sein.
Das Hosten von Joplin Server auf Ihrem eigenen VPS bedeutet, dass Ihre persönliche Wissensdatenbank vollständig unter Ihrer Kontrolle bleibt. Sie legen die Speichergrenzen fest, definieren Backup-Richtlinien und entscheiden, ob Sie die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aktivieren möchten — keine Abonnementgebühren, kein Data Mining und keine Plattformbindung.
Hauptmerkmale von Joplin Server
Synchronisierung privater Notizen
Synchronisieren Sie Notizen, Notizbücher und Anhänge auf all Ihren Geräten über Ihren eigenen Server, ohne dass ein Cloud-Dienst eines Drittanbieters Ihre Daten verarbeitet.
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
Schützen Sie Notizinhalt mit clientseitiger Verschlüsselung, damit nur Sie Ihre Notizen lesen können — selbst der Server sieht den Klartext niemals.
Mehrbenutzerunterstützung
Erstellen Sie separate Konten für Familienmitglieder oder Kollegen, jedes mit seiner eigenen Notizsammlung und konfigurierbaren Speicherkontingenten.
Notizfreigabe
Teilen Sie einzelne Notizen oder Notizbücher mit anderen Joplin Server-Benutzern und verwalten Sie Zugriffsrechte direkt aus den Client-Anwendungen.
Alle Client-Plattformen
Verbinden Sie Joplin-Clients unter Windows, macOS, Linux, iOS und Android – jedes Gerät synchronisiert sich über das Standard-Joplin-Synchronisierungsprotokoll mit demselben Server.
Warum Joplin Server auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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