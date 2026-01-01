imgproxy mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Schneller und sicherer On-the-fly-Bildverarbeitungsserver, der Bilder über einfache URL-basierte Anfragen in der Größe ändert, konvertiert und optimiert.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit imgproxy erstellen können
imgproxy ist ein hochleistungsfähiger Standalone-Server für die On-the-fly-Bildverarbeitung. Anstatt Bildbearbeitungscode in Ihrer Anwendung zu schreiben oder pro-Transformation SaaS-Gebühren zu zahlen, stellen Sie imgproxy einmal bereit und transformieren Bilder über URL-Parameter. Bilder skalieren, zuschneiden, konvertieren, mit Wasserzeichen versehen und optimieren, indem Sie eine URL erstellen – keine Änderungen an Ihrem Bildspeicher oder Ihrer Bereitstellungspipeline erforderlich.
Basierend auf libvips verarbeitet imgproxy Bilder deutlich schneller als ImageMagick bei geringerem Speicherverbrauch. Es unterstützt JPEG, PNG, WebP, AVIF, GIF und mehr, mit automatischer Formatauswahl für das beste Qualität-zu-Größe-Verhältnis. Self-Hosting bietet Ihnen unbegrenzte Bildtransformationen zu festen VPS-Kosten ohne Preisgestaltung pro Anfrage.
Hauptmerkmale von imgproxy
URL-basierte Verarbeitung
Bilder transformieren durch das Erstellen einer URL — keine Codeänderungen, keine Überarbeitung der Bild-Pipeline und keine SDKs, die in Ihrer Anwendung installiert werden müssen.
Formatkonvertierung
WebP oder AVIF automatisch an Browser ausliefern, die diese unterstützen, und für ältere Clients auf JPEG oder PNG zurückgreifen.
Cloud-Speicher-Unterstützung
Quellbilder direkt von S3, Google Cloud Storage, Azure Blob oder einer beliebigen HTTP-URL abrufen, ohne Dateien auf den Server zu kopieren.
Bildbombenschutz
Integrierte Beschränkungen der Quellauflösung und Dateigröße verhindern Dekompressionsangriffe, die den Serverspeicher erschöpfen könnten.
URL-Signierung
Kryptografische URL-Signaturen verhindern die unbefugte Nutzung Ihrer imgproxy-Instanz als allgemeiner öffentlicher Bild-Proxy.
Warum imgproxy auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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