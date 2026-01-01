imgproxy ist ein hochleistungsfähiger Standalone-Server für die On-the-fly-Bildverarbeitung. Anstatt Bildbearbeitungscode in Ihrer Anwendung zu schreiben oder pro-Transformation SaaS-Gebühren zu zahlen, stellen Sie imgproxy einmal bereit und transformieren Bilder über URL-Parameter. Bilder skalieren, zuschneiden, konvertieren, mit Wasserzeichen versehen und optimieren, indem Sie eine URL erstellen – keine Änderungen an Ihrem Bildspeicher oder Ihrer Bereitstellungspipeline erforderlich.

Basierend auf libvips verarbeitet imgproxy Bilder deutlich schneller als ImageMagick bei geringerem Speicherverbrauch. Es unterstützt JPEG, PNG, WebP, AVIF, GIF und mehr, mit automatischer Formatauswahl für das beste Qualität-zu-Größe-Verhältnis. Self-Hosting bietet Ihnen unbegrenzte Bildtransformationen zu festen VPS-Kosten ohne Preisgestaltung pro Anfrage.