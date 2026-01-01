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Was Sie mit drawDB erstellen können

drawDB ist ein kostenloser Open-Source-Editor für Datenbank-Entitätsbeziehungsdiagramme, der vollständig im Browser läuft. Er ermöglicht Entwicklern und Datenbankadministratoren, relationale Datenbankschemata über eine Drag-and-Drop-Arbeitsfläche zu entwerfen, zu visualisieren und zu dokumentieren — und anschließend das fertige Design als SQL-DDL-Anweisungen zu exportieren, die bereit sind, gegen MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB oder SQL Server ausgeführt zu werden.

Das Selbst-Hosting von drawDB bietet Ihrem Team ein gemeinsames internes Tool für das Datenbankdesign, ohne Schemadetails an Cloud-Dienste von Drittanbietern zu senden. Da die Anwendung rein frontend-basiert ist und keine Backend- oder Datenbankabhängigkeit besitzt, wird sie als einzelner, leichtgewichtiger Container bereitgestellt und bleibt unabhängig von der Verfügbarkeit externer Dienste betriebsbereit.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von drawDB

Visuelles Schema-Design

Tabellen per Drag-and-drop platzieren, Spalten und Datentypen definieren und Beziehungen auf einer Arbeitsfläche zeichnen, ohne manuell SQL schreiben zu müssen.

SQL Export und Import

Generieren Sie ausführbare DDL für MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB und SQL Server, oder importieren Sie bestehendes SQL, um es sofort zu visualisieren.

Kein Backend erforderlich

Läuft als einzelner Nginx-Container ohne Datenbank- oder serverseitige Abhängigkeiten — Diagramme werden im Browser mithilfe von IndexedDB gespeichert.

Diagrammanpassung

Passen Sie Tabellenfarben an, fügen Sie Notizen und Bereiche hinzu, um verwandte Tabellen zu gruppieren, und steuern Sie das Canvas-Layout, um Ihrer Vorstellung von Ihrem Schema zu entsprechen.

In mehrere Formate exportieren

Exportieren Sie Diagramme als PNG, JSON oder SQL, damit Sie sie in Dokumentationen einbetten, mit Teamkollegen teilen oder Ihr Schema-Design versionskontrollieren können.

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Maxim Shishkin
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