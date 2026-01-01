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Open-Source-KI-Chat-Plattform, die eine einheitliche Schnittstelle fÃ¼r OpenAI, Anthropic, Google Gemini und lokale Modelle bietet.

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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

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1-Klick-Updates
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1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
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Gratis Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit LibreChat erstellen kÃ¶nnen

LibreChat ist eine selbst gehostete ChatGPT-Alternative mit Ã¼ber 15.000 GitHub-Sternen, die Ihnen eine einheitliche, elegante OberflÃ¤che fÃ¼r die Interaktion mit mehreren KI-Anbietern bietet, darunter OpenAI GPT-Modelle, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI und lokal gehostete Modelle Ã¼ber Ollama â€“ alles von einer einzigen Bereitstellung aus, ohne zwischen den Dashboards verschiedener Anbieter hin- und herwechseln zu mÃ¼ssen.

Diese Vorlage bÃ¼ndelt den kompletten LibreChat-Stack: MongoDB fÃ¼r die Konversationsspeicherung, MeiliSearch fÃ¼r die Volltextsuche im Chatverlauf und eine PostgreSQL-Vektordatenbank fÃ¼r RAG-Dokumentabfragen. Der Betrieb auf Ihrem eigenen VPS sorgt dafÃ¼r, dass sensible Konversationen auf Ihrer Infrastruktur verbleiben, und gibt Ihnen gleichzeitig die volle Kontrolle Ã¼ber API-SchlÃ¼ssel, Benutzerzugriff und Kostenmanagement.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Hauptmerkmale von LibreChat

Multi-Anbieter KI-Zugriff

Verbinden Sie OpenAI-, Anthropic-, Google Gemini-, Azure OpenAI- und lokale Ollama-Modelle und wechseln Sie in einer einzigen Chatsitzung zwischen ihnen.

RAG Dokumentenabfragen

Dokumente hochladen und sie mit jedem verbundenen KI-Modell unter Verwendung der integrierten pgvector-gestÃ¼tzten Abrufpipeline abfragen.

Konversationssuche

Finde vergangene Chats sofort mit der von MeiliSearch betriebenen Volltextsuche in deinem gesamten GesprÃ¤chsverlauf.

Benutzerverwaltung

Mehrere Benutzer mit E-Mail-/Passwort-Anmeldung registrieren, den API-SchlÃ¼sselzugriff zentral verwalten und den Token-Verbrauch pro Benutzer verfolgen.

VollstÃ¤ndiger Datenschutz

Alle KI-Konversationen und hochgeladenen Dokumente bleiben auf Ihrem VPS â€” keine Datenerfassung durch Dritte auÃŸerhalb der von Ihnen gewÃ¤hlten KI-Anbieter-APIs.

Warum LibreChat auf Hostinger ausfÃ¼hren?

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

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Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

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Sylvain
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Martin K
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