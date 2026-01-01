LibreChat ist eine selbst gehostete ChatGPT-Alternative mit Ã¼ber 15.000 GitHub-Sternen, die Ihnen eine einheitliche, elegante OberflÃ¤che fÃ¼r die Interaktion mit mehreren KI-Anbietern bietet, darunter OpenAI GPT-Modelle, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI und lokal gehostete Modelle Ã¼ber Ollama â€“ alles von einer einzigen Bereitstellung aus, ohne zwischen den Dashboards verschiedener Anbieter hin- und herwechseln zu mÃ¼ssen.

Diese Vorlage bÃ¼ndelt den kompletten LibreChat-Stack: MongoDB fÃ¼r die Konversationsspeicherung, MeiliSearch fÃ¼r die Volltextsuche im Chatverlauf und eine PostgreSQL-Vektordatenbank fÃ¼r RAG-Dokumentabfragen. Der Betrieb auf Ihrem eigenen VPS sorgt dafÃ¼r, dass sensible Konversationen auf Ihrer Infrastruktur verbleiben, und gibt Ihnen gleichzeitig die volle Kontrolle Ã¼ber API-SchlÃ¼ssel, Benutzerzugriff und Kostenmanagement.