agentmemory in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Server für persistenten Speicher für KI-Codierungsagenten — erfasst, komprimiert und ruft den Kontext stillschweigend über jede Sitzung hinweg ab.
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Was Sie damit bauen können agentmemory
agentmemory ist ein quelloffener persistenter Speicher für KI-Codierungsagenten und jeden MCP-kompatiblen Client. Es erfasst stillschweigend, was Ihr Agent in jeder Sitzung tut, komprimiert es zu durchsuchbarem Speicher und injiziert den richtigen Kontext in die nächste Sitzung, sodass Sie aufhören, Ihre Architektur immer wieder zu erklären, dieselben Fehler erneut zu entdecken und dieselben Präferenzen immer wieder zu lehren.
Basierend auf der iii-Engine mit einer 4-stufigen Konsolidierungspipeline und hybrider BM25-, Vektor- und Graphensuche erreicht agentmemory eine Abrufgenauigkeit von 95,2 % im LongMemEval-S-Benchmark, während die Kontext-Tokens um etwa 92 % reduziert werden. Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hält Sitzungstranskripte, Erinnerungen und den Wiedergabeverlauf auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, ohne Anbieter-Cloud oder Pro-Agent-Abrechnung.
Hauptmerkmale von agentmemory
Hybridsuche
Kombiniert BM25-Schlüsselwort-, Dichte-Vektor- und Wissensgraphen-Retrieval durch RRF-Fusion, sodass Agenten relevante Erinnerungen finden, egal ob Sie sich an die genaue Formulierung oder nur an das Konzept erinnern.
Automatische Erfassung
Zwölf Hooks für Claude Code und sechs für Codex CLI zeichnen Prompts, Tool-Aufrufe und Ergebnisse ohne manuelle Speicheraufrufe auf — Erinnerungen entstehen rein durch die übliche Arbeitsweise.
Funktioniert mit jedem Agenten
Ein Server spricht MCP, REST und stdio, sodass Claude Code, Cursor, Codex, Gemini CLI, Hermes, OpenClaw, Cline, Goose, Aider und jeder MCP-Client denselben Speicherpool teilen.
Sitzungswiedergabe
Jede aufgezeichnete Sitzung kann im integrierten Viewer mit Wiedergabe, Pause, Geschwindigkeitsregelung und Tastenkombinationen wiedergegeben werden, um genau zu debuggen, was der Agent getan hat und warum.
4-stufiger Lebenszyklus
Eine Konsolidierungspipeline altert Beobachtungen von kurzfristigen in langfristige Ebenen, wendet Verfall an und vergisst automatisch veraltete Erinnerungen, damit der Index klein und die Abrufgenauigkeit präzise bleibt.
Warum agentmemory auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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