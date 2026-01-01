agentmemory ist ein quelloffener persistenter Speicher für KI-Codierungsagenten und jeden MCP-kompatiblen Client. Es erfasst stillschweigend, was Ihr Agent in jeder Sitzung tut, komprimiert es zu durchsuchbarem Speicher und injiziert den richtigen Kontext in die nächste Sitzung, sodass Sie aufhören, Ihre Architektur immer wieder zu erklären, dieselben Fehler erneut zu entdecken und dieselben Präferenzen immer wieder zu lehren.

Basierend auf der iii-Engine mit einer 4-stufigen Konsolidierungspipeline und hybrider BM25-, Vektor- und Graphensuche erreicht agentmemory eine Abrufgenauigkeit von 95,2 % im LongMemEval-S-Benchmark, während die Kontext-Tokens um etwa 92 % reduziert werden. Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hält Sitzungstranskripte, Erinnerungen und den Wiedergabeverlauf auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, ohne Anbieter-Cloud oder Pro-Agent-Abrechnung.