Open Journal Systems mit einem Klick installieren.
Open-Source-Plattform für die Verwaltung und Veröffentlichung wissenschaftlicher Zeitschriften, der weltweit Tausende von Fachzeitschriften vertrauen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Open Journal Systems erstellen können
Open Journal Systems (OJS) ist eine kostenlose Open-Source-Plattform, die vom Public Knowledge Project (PKP) entwickelt wurde, um den gesamten Workflow einer wissenschaftlichen Zeitschrift zu verwalten – von Einreichungen und Peer-Review über Redaktion, Produktion bis hin zur Online-Veröffentlichung. Es ist das weltweit am weitesten verbreitete Open-Access-Zeitschriftenverwaltungssystem, das Zehntausende von Zeitschriften an Universitäten, Forschungseinrichtungen und unabhängigen Verlagen weltweit betreibt.
Das Selbst-Hosting von OJS auf Ihrem eigenen VPS verschafft Ihrer Zeitschrift vollständige Unabhängigkeit von kommerziellen Verlagsplattformen, ohne Artikelgebühren, ohne Abonnementkosten und mit vollständiger Eigentümerschaft Ihrer Einreichungsdaten und Ihres Publikationsarchivs. Die Plattform unterstützt Multi-Journal-Bereitstellungen, wodurch sie für Institutionen geeignet ist, die mehrere Titel von einer Installation aus betreiben.
Hauptmerkmale von Open Journal Systems
Vollständiger Einreichungs-Workflow
Verwalten Sie den gesamten redaktionellen Lebenszyklus von der Autoreneinreichung über die Peer-Review, das Lektorat, das Layout und die endgültige Veröffentlichung auf einer Plattform.
Peer-Review-Management
Weisen Sie Gutachter zu, verfolgen Sie Überprüfungsfristen, senden Sie Erinnerungen und holen Sie Gutachterentscheidungen über ein strukturiertes Redaktions-Dashboard ein.
Open-Access-Veröffentlichung
Artikel unter Open-Access-Lizenzen mit DOI-Integration, ORCID-Unterstützung und indizierten Metadaten zur Auffindbarkeit veröffentlichen.
Plugin-Ökosystem
Erweitern Sie OJS mit Plugins für Statistiken, Nutzungsmetriken, Abonnementverwaltung, Zahlungsgateways und Integrationen von Drittanbieterdiensten.
Mehrsprachige Unterstützung
OJS wird mit Übersetzungen für Dutzende von Sprachen ausgeliefert und unterstützt zweisprachige oder mehrsprachige Zeitschriftenoberflächen und -inhalte.
Warum Open Journal Systems auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.