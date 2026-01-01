ThinkDashboard als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Leichtgewichtiges, selbst gehostetes Lesezeichen-Dashboard mit Tastenkombinationen und einer minimalistischen textbasierten OberflÃ¤che.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit ThinkDashboard erstellen kÃ¶nnen
ThinkDashboard ist ein minimalistisches, selbst gehostetes Lesezeichen-Dashboard, entwickelt in Go und Vanilla JavaScript, fÃ¼r Leute, die eine schnelle Browser-Startseite ohne den Ballast typischer Homelab-Dashboards wÃ¼nschen. Lesezeichen sind in Kategorien gruppiert, auf mehrere Seiten verteilt organisiert und werden Ã¼ber eine saubere, textbasierte OberflÃ¤che angezeigt, die sofort auf Desktop und MobilgerÃ¤ten lÃ¤dt.
Jedem Lesezeichen kann ein TastaturkÃ¼rzel zugewiesen werden, sodass das Ã–ffnen eines hÃ¤ufig besuchten Ziels so schnell ist wie das DrÃ¼cken einer Taste â€” keine Maus, kein Such-Dropdown, keine Drittanbieter-Erweiterungen. Alle Daten befinden sich in JSON-Dateien auf einem persistenten Volume, was Backups trivial macht und Ihre Lesezeichensammlung vollstÃ¤ndig auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt, anstatt bei einem gehosteten Lesezeichen-Dienst.
Hauptmerkmale von ThinkDashboard
Tastenkombinationen
Weisen Sie jedem Lesezeichen eine Taste zu und Ã¶ffnen Sie es sofort vom Dashboard aus, ohne die Maus zu berÃ¼hren.
Minimalistische Text-UI
Eine klare, textbasierte OberflÃ¤che konzentriert sich auf Ihre Links, anstatt auf Widgets, Wetteranzeigen oder Dienstkacheln.
Kategorisierte Lesezeichen
Organisieren Sie Links in benutzerdefinierten Kategorien, die auf mehrere Dashboard-Seiten verteilt sind, um eine klare Trennung der Kontexte zu ermÃ¶glichen.
Theme-Anpassung
Wechseln Sie zwischen dunklen und hellen Designs oder erstellen Sie unbegrenzt viele benutzerdefinierte Farbvarianten direkt von der Konfigurationsseite aus.
JSON-Dateispeicher
Alle Lesezeichen, Seiten und Einstellungen werden als einfache JSON-Dateien auf einem persistenten Volume gespeichert, um einfache Backups und Versionskontrolle zu ermÃ¶glichen.
Responsives Design
Das Layout passt sich an Telefone und Tablets an, damit Ihre Startseite auch unterwegs genauso schnell nutzbar ist wie am Desktop.
Warum ThinkDashboard auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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