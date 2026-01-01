Headroom ist eine Open-Source-Middleware zur Kontextkomprimierung für KI-Agenten und LLM-gestützte Anwendungen. Als transparenter Proxy eingesetzt, sitzt es zwischen Ihrem Agenten und jedem OpenAI-kompatiblen API-Endpunkt und komprimiert automatisch Tool-Ausgaben, Protokolle, RAG-Chunks, Dateien und den Konversationsverlauf — wodurch die Token-Nutzung um 60–95 % reduziert wird, ohne die Antwortgenauigkeit zu beeinträchtigen.

Headroom lässt sich nativ in Claude Code, Cursor und andere MCP-kompatible Tools über seine integrierte MCP-Server-Schnittstelle integrieren. Das Selbst-Hosting auf Ihrem VPS eliminiert die Offenlegung von Daten durch Dritte und gibt Ihnen die volle Kontrolle darüber, mit welchem KI-Backend sich Ihre Agenten verbinden.