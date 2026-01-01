Headroom in einem Klick installieren.
Open-Source-Kontextkomprimierungs-Proxy, der den LLM-Token-Verbrauch für KI-Agenten und Codierungstools um 60–95 % reduziert.
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Was Sie mit Headroom erstellen können
Headroom ist eine Open-Source-Middleware zur Kontextkomprimierung für KI-Agenten und LLM-gestützte Anwendungen. Als transparenter Proxy eingesetzt, sitzt es zwischen Ihrem Agenten und jedem OpenAI-kompatiblen API-Endpunkt und komprimiert automatisch Tool-Ausgaben, Protokolle, RAG-Chunks, Dateien und den Konversationsverlauf — wodurch die Token-Nutzung um 60–95 % reduziert wird, ohne die Antwortgenauigkeit zu beeinträchtigen.
Headroom lässt sich nativ in Claude Code, Cursor und andere MCP-kompatible Tools über seine integrierte MCP-Server-Schnittstelle integrieren. Das Selbst-Hosting auf Ihrem VPS eliminiert die Offenlegung von Daten durch Dritte und gibt Ihnen die volle Kontrolle darüber, mit welchem KI-Backend sich Ihre Agenten verbinden.
Hauptmerkmale von Headroom
Massive Token-Einsparungen
Komprimiert Tool-Ausgaben, Protokolle und den Konversationsverlauf, bevor sie an das LLM gesendet werden, wodurch die Token-Nutzung um 60–95% reduziert wird, ohne die Genauigkeit zu beeinträchtigen.
Proxy ohne Code
Fungiert als Drop-in-Proxy zwischen Ihrem Agenten und jeder OpenAI-kompatiblen API — keine SDK-Änderungen erforderlich, um sofort Token zu sparen.
Kontext-Deduplizierung
Deduziert automatisch gemeinsame Kontexte über Claude, Codex, Gemini und andere Agenten hinweg, die in derselben Sitzung ausgeführt werden.
MCP Server Support
Stellt Komprimierungstools als MCP-Endpunkte bereit, die sich nativ mit Claude Code, Cursor und jedem MCP-kompatiblen Coding-Agenten integrieren lassen.
Benutzerdefiniertes Backend-Routing
Routen Sie Anfragen an jedes OpenAI-kompatible Backend, indem Sie eine einzelne Umgebungsvariable konfigurieren – keine Änderungen am Agenten-Code erforderlich.
Warum Headroom auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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