MicroRealEstate mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Mietobjektverwaltung für Vermieter: Mietverträge, Mieten, Mieter und Dokumentenspeicherung in einer selbst gehosteten Plattform.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit MicroRealEstate erstellen können
MicroRealEstate ist eine Open-Source-Immobilienverwaltungsanwendung, die speziell für unabhängige Vermieter und kleine Immobilienteams entwickelt wurde. Sie konsolidiert Mieterdaten, Mietverträge, Mietverfolgung und Dokumentenerstellung in einem einzigen selbst gehosteten Arbeitsbereich und eliminiert so die pro-Einheit-Gebühren und Datenfreigabe-Kompromisse kommerzieller Immobilienverwaltungs-SaaS.
Das Selbst-Hosting von MicroRealEstate auf Ihrem eigenen VPS hält sensible Mieterinformationen, Mietverträge und Zahlungshistorie unter Ihrer vollständigen Kontrolle. Die Microservices-Architektur trennt das Vermieterportal, das Mieterportal, den Dokumentengenerator und den E-Mail-Dienst sauber voneinander, wodurch die Verwaltung von Mietobjekten jeder Größe ohne wiederkehrende Softwarekosten unkompliziert wird.
Hauptmerkmale von MicroRealEstate
Leasingverwaltung
Erstellen Sie Mietverträge aus anpassbaren Vorlagen und speichern Sie jeden Vertrag, jede Änderung und jedes Dokument, das zu jedem Mietverhältnis gehört, an einem Ort.
Mietzahlungsverfolgung
Eingehende Zahlungen erfassen und überfällige Salden für jede Einheit überwachen, mit automatischer Benachrichtigungs- und Quittungserstellung für Mieter.
Mieterportal
Eine spezielle Mieter-Schnittstelle ermöglicht es Mietern, ihren Mietvertrag einzusehen, die Zahlungshistorie anzusehen und Quittungen herunterzuladen, ohne den Vermieter kontaktieren zu müssen.
Benutzerdefinierte Dokumente
Erstellen Sie Mitteilungen, Briefe und Ankündigungen aus wiederverwendbaren Vorlagen, damit die Kommunikation mit Mietern konsistent und professionell bleibt.
Teamzusammenarbeit
Laden Sie Mitarbeiter ein, die Arbeitslast der Immobilienverwaltung zu teilen, wodurch die Plattform sowohl für unabhängige Vermieter als auch für Immobilienunternehmen geeignet ist.
E-Mail-Benachrichtigungen
Verbinden Sie SMTP, Mailgun oder Gmail, um Belege, Massenbenachrichtigungen und Mieter-Einladungen direkt aus der Anwendung heraus zu senden.
Warum MicroRealEstate auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.