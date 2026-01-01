SFTPGo als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Voll ausgestatteter, ereignisgesteuerter DateiÃ¼bertragungsserver, der SFTP, FTP, WebDAV und HTTP unterstÃ¼tzt, mit einer integrierten Web-Administrationsschnittstelle.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r SFTPGo
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit SFTPGo erstellen kÃ¶nnen
SFTPGo ist ein voll ausgestatteter Open-Source-DateiÃ¼bertragungsserver, der auf einer ereignisgesteuerten Architektur basiert. Er unterstÃ¼tzt mehrere Protokolle aus einer einzigen Bereitstellung â€“ SFTP, FTPS, WebDAV und HTTP/HTTPS â€“ sowie mehrere Speicher-Backends, darunter lokale Dateisysteme, Amazon S3, Google Cloud Storage und Azure Blob Storage. Eine integrierte WebAdmin-OberflÃ¤che gibt Administratoren die vollstÃ¤ndige Kontrolle Ã¼ber Benutzer, Gruppen, Kontingente und Zugriffsrichtlinien, wÃ¤hrend eine WebClient-OberflÃ¤che Endbenutzern ermÃ¶glicht, ihre eigenen Dateien direkt in einem Browser ohne zusÃ¤tzliche Software zu verwalten.
Das Selbst-Hosting von SFTPGo auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt die DateiÃ¼bertragungsinfrastruktur unter Ihrer Kontrolle. Sie legen die Aufbewahrungsrichtlinien, Zugriffsregeln und Speicher-Backends fest â€“ ohne nutzerbasierte GebÃ¼hren, ohne Nutzungsobergrenzen und ohne dass Daten Ihre Infrastruktur verlassen.
Hauptmerkmale von SFTPGo
Multi-Protokoll-UnterstÃ¼tzung
SFTP, FTPS, WebDAV und HTTP/HTTPS werden alle von einem einzigen Server bereitgestellt, sodass Clients, die sich mit jedem Standardprotokoll verbinden, ohne zusÃ¤tzliche Bereitstellungen unterstÃ¼tzt werden.
Webadministration
VollstÃ¤ndige browserbasierte WebAdmin-OberflÃ¤che zur Verwaltung von Benutzern, Gruppen, Ordnern, Kontingenten und Ereignisregeln ohne Befehlszeilenzugriff.
Mehrere Speicher-Backends
Verbinden Sie sich mit lokalem Speicher, Amazon S3, Google Cloud Storage, Azure Blob Storage oder entfernten SFTP-Servern und prÃ¤sentieren Sie diese den Benutzern als einen einheitlichen Verzeichnisbaum.
Ereignisgesteuerte Automatisierung
Definieren Sie Regeln, die Webhooks, E-Mail-Benachrichtigungen oder benutzerdefinierte Skripte bei Datei-Ereignissen wie Uploads, Downloads oder LÃ¶schungen auslÃ¶sen.
Benutzerkontingente
Setzen Sie unabhÃ¤ngige Speicher- und Bandbreitenlimits pro Benutzer oder pro Ordner durch, um zu verhindern, dass ein einzelnes Konto Ã¼bermÃ¤ssige Ressourcen verbraucht.
Zwei-Faktor-Authentifizierung
TOTP-basierte 2FA fÃ¼r Administrator- und Endbenutzerkonten bietet eine entscheidende Schutzebene gegen unbefugten Zugriff.
Warum SFTPGo auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lÃ¤uft jederzeit zuverlÃ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfÃ¤lle noch AbstÃ¼rze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.
Weitere Apps zur Bereitstellung entdecken
AList
Selbst gehosteter Dateilisten- und WebDAV-Server mit UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Ã¼ber 30 Speicher-Backends
AnonUpload
AnonUpload ist eine sichere, anonyme Anwendung zum Teilen von Dateien ohne Datenbankanforderungen