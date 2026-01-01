PufferPanel ist ein kostenloses, quelloffenes webbasiertes Game-Server-Management-Panel, mit dem Sie dedizierte Game-Server über eine einzige Oberfläche erstellen, konfigurieren und betreiben können. Es unterstützt standardmässig eine breite Palette von Titeln — einschliesslich Minecraft, Factorio, Rust, ARK und Source-Engine-Spielen — und verwendet Vorlagen, sodass Sie neue Servertypen ohne Befehlszeile einrichten können.

Das Selbst-Hosting von PufferPanel auf Ihrem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Game-Server, Spielerdaten und Modding-Einrichtung, mit integrierten Benutzerrollen, SFTP-Zugriff und Live-Konsolenausgabe. Es ist eine leichte Alternative zu kommerziellen Control Panels und passt natürlich zu einer Gaming-Community mit einem einzigen VPS.