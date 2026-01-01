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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit PufferPanel erstellen können

PufferPanel ist ein kostenloses, quelloffenes webbasiertes Game-Server-Management-Panel, mit dem Sie dedizierte Game-Server über eine einzige Oberfläche erstellen, konfigurieren und betreiben können. Es unterstützt standardmässig eine breite Palette von Titeln — einschliesslich Minecraft, Factorio, Rust, ARK und Source-Engine-Spielen — und verwendet Vorlagen, sodass Sie neue Servertypen ohne Befehlszeile einrichten können.

Das Selbst-Hosting von PufferPanel auf Ihrem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Game-Server, Spielerdaten und Modding-Einrichtung, mit integrierten Benutzerrollen, SFTP-Zugriff und Live-Konsolenausgabe. Es ist eine leichte Alternative zu kommerziellen Control Panels und passt natürlich zu einer Gaming-Community mit einem einzigen VPS.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von PufferPanel

Multi-Spiel-Unterstützung

Integrierte Vorlagen für Minecraft, Factorio, Rust, ARK, Spiele mit der Source-Engine und viele mehr, mit der Möglichkeit, eigene Vorlagen hinzuzufügen.

Webbasierte Konsole

Verwalten Sie jeden Gameserver über eine übersichtliche Weboberfläche mit Live-Konsolenausgabe, Start-/Stopp-Steuerung und Echtzeit-Ressourcennutzungsstatistiken.

Benutzerrollen und Berechtigungen

Gewähren Sie Freunden, Moderatoren oder Administratoren eingeschränkten Zugriff, damit mehrere Personen beim Betrieb von Servern helfen können, ohne das Root-Konto zu teilen.

SFTP-Dateizugriff

Integrierter SFTP-Server ermöglicht es Benutzern, Mods, Welten und Konfigurationsdateien direkt auf ihre Spielserver hochzuladen.

Geplante Aufgaben

Automatisieren Sie Neustarts, Sicherungen und andere wiederkehrende Aufgaben pro Server mithilfe des integrierten Aufgabenplaners.

OAuth2 API

Die OAuth2-geschützte REST-API ermöglicht externen Tools, Bots und Dashboards die Integration mit Ihrer Spielserver-Flotte.

Warum PufferPanel auf Hostinger ausführen?

Mit einem Klick starten

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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Testen Sie es risikofrei mit unserer 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Details finden Sie in unseren Rückerstattungsrichtlinien.

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