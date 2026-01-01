SyncLounge ist ein selbst gehosteter „Watch Party“-Koordinator für den Plex Media Server. Er synchronisiert die Wiedergabe über mehrere Plex-Clients in Echtzeit — wenn ein Zuschauer pausiert, pausieren alle; wenn einer vorspult, holen alle auf. Jeder Zuschauer streamt von seinem eigenen Plex-Server, sodass der Host seine Bibliothek nicht teilen oder sich um die Bandbreite kümmern muss — SyncLounge hält lediglich die Wiedergabezeiten synchron und bietet einen Chatroom für die Gruppe.

Das Selbst-Hosten von SyncLounge auf einem VPS hält Watch Partys unter Ihrer Kontrolle, wobei sich Benutzer über ihre bestehenden Plex-Konten anmelden und sich mit ihren eigenen Plex-Servern verbinden. Die optionale Whitelist-Unterstützung beschränkt Ihre Instanz auf Freunde, Familie oder die Benutzer eines bestimmten Plex-Servers.