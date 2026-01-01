BugSink mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehostete Fehlerverfolgungsplattform zur Überwachung von Anwendungsfehlern mit vollständiger Kontrolle über sensible Debugging-Daten.
Wählen Sie einen VPS-Plan für BugSink
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie damit bauen können BugSink
BugSink ist eine selbst gehostete Fehlerverfolgungsplattform, die Anwendungsfehler über Ihre Dienste hinweg in Echtzeit erfasst, gruppiert und sichtbar macht. Entwickelt mit Django und Python, bietet es die Stack-Traces, den Fehlerkontext und die Deduplizierung, die Entwicklungsteams benötigen, um Probleme schnell zu diagnostizieren und zu beheben – ohne sensible Debugging-Informationen an einen Drittanbieterdienst zu senden.
Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS eliminiert die Preisgestaltung pro Fehlervolumen, beseitigt Bedenken hinsichtlich der Datenresidenz für regulierte Branchen und ermöglicht Ihnen die direkte Integration der Fehlerverfolgung in Ihre bestehende Infrastruktur. Diese Bereitstellung koppelt BugSink mit MySQL für eine dauerhafte Fehlerspeicherung und erstellt beim ersten Start automatisch einen Administratorbenutzer.
Hauptmerkmale von BugSink
Automatische Fehlergruppierung
Bereinigt Duplikate und gruppiert ähnliche Ausnahmen, damit Ihr Team ein einziges, handlungsrelevantes Problem sieht, anstatt Tausender identischer Warnmeldungen, die das Dashboard überfluten.
Detaillierte Stack-Traces
Erfasst vollständige Stack-Traces mit Quellkontext und Variablenstatus zum Zeitpunkt jedes Fehlers und gibt Entwicklern alles Nötige, um Fehler zu reproduzieren und zu beheben.
Mehrsprachiger SDK-Support
Integriert sich mit beliebten SDKs über mehrere Programmiersprachen und Frameworks hinweg, damit Sie Fehler von all Ihren Diensten an einem Ort bündeln können.
Echtzeit-Benachrichtigungen
Alarme werden ausgelöst, sobald neue Fehlertypen erkannt werden, wodurch Teams reagieren können, bevor sich Probleme häufen und weitere Benutzer betroffen sind.
Vollständige Datenhoheit
Alle Fehlerdaten, Stack-Traces und Benutzerkontext bleiben auf Ihrem VPS, erfüllen Compliance-Anforderungen und verhindern, dass sensible Informationen Ihre Infrastruktur verlassen.
Warum BugSink auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
Endlich ein VPS-Hosting-Anbieter, der es richtig macht! Faire Preise. Hervorragendes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Reibungslose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Absolut stabil.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Es funktioniert einfach immer. Es ist immer schnell und stabil. Nie Ausfall, nie Abstürze.
Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.