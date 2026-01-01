HedgeDoc mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source kollaborativer Echtzeit-Markdown-Editor fÃ¼r Teams zum gemeinsamen Schreiben, ÃœberprÃ¼fen und Teilen von Dokumenten.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit HedgeDoc erstellen kÃ¶nnen
HedgeDoc ist ein quelloffener kollaborativer Markdown-Editor, in dem mehrere Personen gleichzeitig dasselbe Dokument schreiben und bearbeiten kÃ¶nnen, mit Live-Cursor-Verfolgung und sofortiger Synchronisierung. Ãœber grundlegendes Markdown hinaus unterstÃ¼tzt es eingebettete Diagramme Ã¼ber Mermaid und PlantUML, mathematische Formeln Ã¼ber KaTeX, syntaxhervorgehobene CodeblÃ¶cke fÃ¼r Ã¼ber 100 Sprachen und einen PrÃ¤sentationsmodus, der jede Notiz in eine PrÃ¤sentation verwandelt.
Das Selbst-Hosting von HedgeDoc auf Ihrem VPS hÃ¤lt sensible Dokumentationen, interne Architektur-Entscheidungen und proprietÃ¤re Notizen innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur â€” keine Pro-Benutzer-GebÃ¼hren, kein Datenzugriff durch Dritte und volle Kontrolle Ã¼ber Authentifizierungsmethoden einschliesslich LDAP, OAuth und SAML fÃ¼r Unternehmensumgebungen.
Hauptmerkmale von HedgeDoc
Echtzeit-Zusammenarbeit
Mehrere Autoren bearbeiten dasselbe Dokument gleichzeitig mit Live-Cursorpositionen und sofortigen Updates, wodurch Remote-Teams ohne ZusammenfÃ¼hrungskonflikte synchronisiert bleiben.
Diagramme & Mathematik
Betten Sie Mermaid-, Graphviz- und PlantUML-Diagramme sowie KaTeX-MathematikausdrÃ¼cke direkt in Markdown ein, was HedgeDoc ideal fÃ¼r technische und akademische Dokumentationen macht.
PrÃ¤sentationsmodus
Wandeln Sie jedes Markdown-Dokument mit einem einzigen Klick in eine PrÃ¤sentation um, wodurch die Notwendigkeit separater PrÃ¤sentationssoftware fÃ¼r interne VortrÃ¤ge und Demos entfÃ¤llt.
Flexible Berechtigungen
Dokumente auf Ã¶ffentlich, geschÃ¼tzt oder privat einstellen und steuern, wer sie ansehen, kommentieren oder bearbeiten kann â€“ von offenen Community-Wikis bis hin zu vertraulichen internen Spezifikationen.
Enterprise-Authentifizierungs-Support
Integrieren Sie mit LDAP, OAuth-Anbietern, SAML und lokalen Konten, damit Teams sich mit bestehenden Unternehmensanmeldeinformationen anmelden kÃ¶nnen, ohne separate PasswÃ¶rter verwalten zu mÃ¼ssen.
Warum HedgeDoc auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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