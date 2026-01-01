Starbase 80 ist eine minimale, blitzschnelle Server-Startseite für Docker-Umgebungen. Sie rendert eine vollständig statische HTML-Homepage aus einer einfachen JSON-Konfigurationsdatei, ohne JavaScript im Browser – Seiten laden sofort ohne Framework-Overhead. Passen Sie das Erscheinungsbild mit Umgebungsvariablen an, die Titel, Logo, Hintergrundfarben, Dunkelmodus und Linkverhalten steuern.

Im Gegensatz zu integrationslastigen Dashboards benötigt Starbase 80 keine API-Tokens, keinen Netzwerkzugriff auf Ihre Container und keine laufende Wartung – nur eine JSON-Datei mit Ihren Links und Symbolen. Es unterstützt Dashboard Icons, Material Design Icons und selfh.st Icons sofort, was es einfach macht, eine elegante, gebrandete Homepage für jedes selbst gehostete Setup zu erstellen.