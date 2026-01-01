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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Starbase 80 erstellen können

Starbase 80 ist eine minimale, blitzschnelle Server-Startseite für Docker-Umgebungen. Sie rendert eine vollständig statische HTML-Homepage aus einer einfachen JSON-Konfigurationsdatei, ohne JavaScript im Browser – Seiten laden sofort ohne Framework-Overhead. Passen Sie das Erscheinungsbild mit Umgebungsvariablen an, die Titel, Logo, Hintergrundfarben, Dunkelmodus und Linkverhalten steuern.

Im Gegensatz zu integrationslastigen Dashboards benötigt Starbase 80 keine API-Tokens, keinen Netzwerkzugriff auf Ihre Container und keine laufende Wartung – nur eine JSON-Datei mit Ihren Links und Symbolen. Es unterstützt Dashboard Icons, Material Design Icons und selfh.st Icons sofort, was es einfach macht, eine elegante, gebrandete Homepage für jedes selbst gehostete Setup zu erstellen.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von Starbase 80

Sofortige Seitenladevorgänge

Starbase 80 gibt reines statisches HTML ohne clientseitiges JavaScript aus, sodass Ihre Homepage unabhängig von der Serverlast in Millisekunden geladen wird.

JSON-gesteuerte Konfiguration

Definieren Sie alle Ihre Dienste, Kategorien, Symbole und Links in einer einzigen config.json-Datei – keine Datenbank, kein UI-Editor, keine Migrationen.

Umfassende Icon-Unterstützung

Verwenden Sie Dashboard Icons, Material Design Icons oder selfh.st-Icons namentlich, oder stellen Sie Ihre eigenen Bilddateien aus einem bind-gemounteten Ordner bereit.

Dunkelmodus integriert

Automatischer, OS-abhängiger Dunkelmodus mit konfigurierbaren Hintergrundfarben für helle und dunkle Designs unter Verwendung von Tailwind-Farbwerten oder Hex-Codes.

Kein Containerzugriff

Kein Docker-Socket erforderlich und keine API-Integrationen — Starbase 80 ist ein reiner Link-Launcher ohne Lesezugriff auf Ihre laufenden Container.

Warum Starbase 80 auf Hostinger ausführen?

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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