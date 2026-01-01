Databasus mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehosteter Manager für Datenbank-Backups zur Automatisierung und Überwachung von PostgreSQL-, MySQL- und MongoDB-Backups.
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Was Sie damit bauen können Databasus
Databasus ist ein selbst gehostetes Datenbank-Backup-Management-Tool, das automatisierte Backups für PostgreSQL, MySQL und MongoDB unter einer einzigen Weboberfläche zentralisiert. Es verwaltet den gesamten Backup-Lebenszyklus – Planung, Ausführung, Komprimierung, Aufbewahrungsrotation und Zustandsüberwachung – ohne separate Skripte für jeden Datenbanktyp zu benötigen.
Das Selbst-Hosting von Databasus auf Ihrem VPS speichert Backups direkt auf Ihrer eigenen Infrastruktur, wodurch Cloud-Speichergebühren pro Gigabyte entfallen und sensible Daten unter Ihrer Kontrolle bleiben. Das Web-Dashboard bietet klare Einblicke in Backup-Erfolgsraten, Speichernutzung und Job-Historie, während dedizierte VPS-Ressourcen sicherstellen, dass Backup-Jobs ausgeführt werden, ohne die Leistung der Produktionsdatenbank zu beeinträchtigen.
Hauptmerkmale von Databasus
Unterstützung für mehrere Datenbanken
Sichert PostgreSQL, MySQL und MongoDB über eine einheitliche Oberfläche, wodurch die Notwendigkeit entfällt, separate Backup-Skripte pro Datenbank-Engine zu verwalten.
Automatisierte Terminplanung
Konfigurieren Sie Sicherungsintervalle und Aufbewahrungsrichtlinien, damit tägliche, wöchentliche und monatliche Sicherungen automatisch ohne manuelles Eingreifen rotieren.
Webbasiertes Dashboard
Überwachen Sie den Sicherungsstatus, die Speichernutzung und den Auftragsverlauf über eine zentrale Oberfläche mit Warnmeldungen für Fehler, die Aufmerksamkeit erfordern.
Sicherungsüberprüfung
Führt nach jeder Sicherung Integritätsprüfungen durch, um zu bestätigen, dass die Sicherung gültig und nutzbar ist, bevor sie auf Ihre Aufbewahrungsrichtlinie angerechnet wird.
Zeitpunktwiederherstellung
Datenbanken auf einen bestimmten Backup-Snapshot wiederherstellen, was die Notfallwiederherstellung und das sichere Testen von Produktionsdaten in Staging-Umgebungen ermöglicht.
Warum Databasus auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
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Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.