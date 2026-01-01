CyberChef mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
GCHQs "Cyber Swiss Army Knife" mit über 300 Operationen für Kodierung, Verschlüsselung und Datenanalyse im Browser.
Wählen Sie einen VPS-Plan für CyberChef
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie damit bauen können CyberChef
CyberChef ist ein leistungsstarkes, webbasiertes Datenmanipulations-Tool, das vom GCHQ entwickelt wurde und über 300 integrierte Operationen für Verschlüsselung, Kodierung, Komprimierung, Hashing und Datenformatkonvertierung bietet – alles über eine intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche. Das einzigartige Rezeptsystem ermöglicht es Ihnen, mehrere Operationen zu wiederverwendbaren, teilbaren Workflows zu verketten, während die „Magic“-Funktion Kodierungstypen automatisch erkennt, um die Analyse zu beschleunigen.
Da CyberChef alles clientseitig in Ihrem Browser verarbeitet, verlassen sensible Daten niemals Ihr Gerät. Das Selbst-Hosten einer eigenen Instanz auf einem VPS stellt sicher, dass sie Ihrem Team immer zur Verfügung steht, nur innerhalb Ihrer Infrastruktur zugänglich ist und unabhängig von öffentlich gehosteten Versionen ist – entscheidend für Sicherheitsoperationen und Incident-Response-Workflows, die vertrauliche Daten verarbeiten.
Hauptmerkmale von CyberChef
300+ integrierte Operationen
Umfasst Base64, AES, SHA-Hashing, Regex, IP-Parsing, Komprimierung und Dutzende weiterer Datentransformationsoperationen, ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen.
Rezeptverkettung
Verketten Sie mehrere Operationen zu wiederverwendbaren Rezepten, die über eine URL gespeichert und geteilt werden können, was wiederholbare und dokumentierte Daten-Transformations-Workflows ermöglicht.
Clientseitige Verarbeitung
Alle Operationen laufen vollständig im Browser ab — Daten verlassen Ihren Rechner nie, was es sicher für sensible Sicherheitsuntersuchungen und vertrauliche Analysen macht.
Magische automatische Erkennung
Die Magic-Operation identifiziert automatisch unbekannte Kodierungsschemata und schlägt die richtigen Operationen zu deren Dekodierung vor, wodurch Triage und Analyse beschleunigt werden.
Breakpoint-Debugging
Durchlaufen Sie Rezepte mit Haltepunkten, um Zwischen-Datenzustände zu prüfen und komplexe mehrstufige Transformationspipelines zu beheben.
Warum CyberChef auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
Endlich ein VPS-Hosting-Anbieter, der es richtig macht! Faire Preise. Hervorragendes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Reibungslose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Absolut stabil.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Es funktioniert einfach immer. Es ist immer schnell und stabil. Nie Ausfall, nie Abstürze.
Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.