CyberChef ist ein leistungsstarkes, webbasiertes Datenmanipulations-Tool, das vom GCHQ entwickelt wurde und über 300 integrierte Operationen für Verschlüsselung, Kodierung, Komprimierung, Hashing und Datenformatkonvertierung bietet – alles über eine intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche. Das einzigartige Rezeptsystem ermöglicht es Ihnen, mehrere Operationen zu wiederverwendbaren, teilbaren Workflows zu verketten, während die „Magic“-Funktion Kodierungstypen automatisch erkennt, um die Analyse zu beschleunigen.

Da CyberChef alles clientseitig in Ihrem Browser verarbeitet, verlassen sensible Daten niemals Ihr Gerät. Das Selbst-Hosten einer eigenen Instanz auf einem VPS stellt sicher, dass sie Ihrem Team immer zur Verfügung steht, nur innerhalb Ihrer Infrastruktur zugänglich ist und unabhängig von öffentlich gehosteten Versionen ist – entscheidend für Sicherheitsoperationen und Incident-Response-Workflows, die vertrauliche Daten verarbeiten.