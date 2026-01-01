Duck DNS ist ein kostenloser dynamischer DNS-Dienst, dem Millionen von Home-Lab-Nutzern und Selbsthostern vertrauen, um zuverlÃ¤ssigen Zugriff auf Server und GerÃ¤te hinter privaten Internetverbindungen zu gewÃ¤hrleisten. Die meisten Internetanbieter (ISPs) weisen wechselnde IP-Adressen zu, aber Duck DNS lÃ¶st dieses Problem, indem es Ihre Ã¶ffentliche IP kontinuierlich Ã¼berwacht und Ihr gewÃ¤hltes Subdomain in dem Moment aktualisiert, in dem sie sich Ã¤ndert â€“ alles kostenlos.

Diese Vorlage fÃ¼hrt den offiziellen Duck DNS Client-Container im Host-Netzwerkmodus aus, was ihm eine genaue IP-Sichtbarkeit verleiht. Die Konfiguration bleibt Ã¼ber Neustarts hinweg erhalten, sodass Ihre Subdomain- und Token-Einstellungen niemals verloren gehen. Egal, ob Sie stabilen Zugriff auf einen Heimserver, ein Raspberry Pi-Projekt oder eine selbst gehostete VPS-Anwendung benÃ¶tigen, Duck DNS macht es Ã¼berflÃ¼ssig, fÃ¼r eine statische IP oder einen kommerziellen DDNS-Dienst zu bezahlen.