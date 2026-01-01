DuckDNS mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Kostenloser dynamischer DNS-Client, der Ihre Domain automatisch auf Ihre aktuelle IP-Adresse verweist, ohne statische IP.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit DuckDNS erstellen kÃ¶nnen
Duck DNS ist ein kostenloser dynamischer DNS-Dienst, dem Millionen von Home-Lab-Nutzern und Selbsthostern vertrauen, um zuverlÃ¤ssigen Zugriff auf Server und GerÃ¤te hinter privaten Internetverbindungen zu gewÃ¤hrleisten. Die meisten Internetanbieter (ISPs) weisen wechselnde IP-Adressen zu, aber Duck DNS lÃ¶st dieses Problem, indem es Ihre Ã¶ffentliche IP kontinuierlich Ã¼berwacht und Ihr gewÃ¤hltes Subdomain in dem Moment aktualisiert, in dem sie sich Ã¤ndert â€“ alles kostenlos.
Diese Vorlage fÃ¼hrt den offiziellen Duck DNS Client-Container im Host-Netzwerkmodus aus, was ihm eine genaue IP-Sichtbarkeit verleiht. Die Konfiguration bleibt Ã¼ber Neustarts hinweg erhalten, sodass Ihre Subdomain- und Token-Einstellungen niemals verloren gehen. Egal, ob Sie stabilen Zugriff auf einen Heimserver, ein Raspberry Pi-Projekt oder eine selbst gehostete VPS-Anwendung benÃ¶tigen, Duck DNS macht es Ã¼berflÃ¼ssig, fÃ¼r eine statische IP oder einen kommerziellen DDNS-Dienst zu bezahlen.
Hauptmerkmale von DuckDNS
Automatische IP-Updates
Erkennt, wenn sich Ihre Ã¶ffentliche IP-Adresse Ã¤ndert, und aktualisiert sofort Ihre Duck DNS-Subdomain, um einen unterbrechungsfreien Zugriff zu gewÃ¤hrleisten.
IPv4- und IPv6-UnterstÃ¼tzung
Funktioniert mit beiden Adressfamilien, sodass Ihre Subdomain unabhÃ¤ngig von der IP-Versionszuweisung Ihres ISPs aktuell bleibt.
Mehrere Subdomains
Verwaltet mehrere Duck DNS Subdomains in einem einzigen Container, indem eine kommagetrennte Liste von Subdomain-Namen bereitgestellt wird.
Durchgehender VPS-Betrieb
Der Betrieb auf einem VPS garantiert, dass Updates 24/7 pÃ¼nktlich ausgefÃ¼hrt werden, selbst wenn die HeimnetzwerkausrÃ¼stung neu startet oder den Strom verliert.
Dauerhafte Konfiguration
Speichert Ihre Token- und Subdomain-Einstellungen in einem dedizierten Volume, damit der Client nach Container-Neustarts korrekt fortgesetzt wird.
Warum DuckDNS auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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