Langfuse ist eine Open-Source-LLM-Engineering-Plattform, die Teams vollständige Transparenz über ihre KI-Anwendungen bietet. Sie erfasst detaillierte Spuren jedes LLM-Aufrufs, jeder Abrufoperation und jeder Agentenaktion, was das Debuggen von Fehlern, das Messen von Latenzzeiten und das Verstehen von Kosten in Ihrer gesamten KI-Pipeline vereinfacht. Mit Integrationen für LangChain, LlamaIndex, Haystack und direkten SDKs für Python und TypeScript arbeitet Langfuse mit praktisch jedem KI-Framework und Modell-Anbieter zusammen.

Das Selbst-Hosting von Langfuse hält all Ihre Anwendungsdaten – Prompts, Modelleingaben, Ausgaben und Evaluationsergebnisse – auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren. Das ist wichtig, wenn Ihre KI-Anwendungen sensible Dokumente, Kundendaten oder proprietäre Geschäftslogik verarbeiten, die Ihre Umgebung nicht verlassen dürfen.