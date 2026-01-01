ExpenseOwl ist eine minimale, selbst gehostete Anwendung zur Ausgabenverfolgung, die alle Daten in lokalen JSON-Dateien speichert, ohne dass eine externe Datenbank erforderlich ist. Sie bietet ein übersichtliches Dashboard mit Tortendiagrammen und Cashflow-Zusammenfassungen, eine sortierbare Ausgabentabelle zur Überprüfung von Einträgen und ein Einstellungsfeld zur Verwaltung von Kategorien, Währung sowie Datenimport/-export.

Das Selbst-Hosting von ExpenseOwl auf Ihrem eigenen VPS bedeutet, dass Ihre persönlichen Finanzdaten Ihre Infrastruktur niemals verlassen. Das schlanke Design ist in Sekundenschnelle einsatzbereit, ohne dass ein Datenbankdienst gewartet werden muss, was es zu einer der einfachsten Möglichkeiten macht, die volle Kontrolle über Ihre persönlichen Finanzdaten zu übernehmen.