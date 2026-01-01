Papra ist eine Open-Source-Plattform für Dokumentenmanagement und Archivierung, die für die langfristige Speicherung und den einfachen Abruf von persönlichen und organisatorischen Dokumenten konzipiert ist – Belege, Garantien, Verträge und alles, was Sie aufbewahren müssen. Im Gegensatz zu überladenen DMS-Lösungen konzentriert sich Papra auf Einfachheit: Dokumente hochladen, taggen, durchsuchen und Jahre später wiederfinden.

Wenn Sie Papra auf Ihrem eigenen VPS selbst hosten, haben Sie die volle Kontrolle über Ihre Dokumente, ohne Zugriff Dritter, ohne Gebühren pro Dokument und ohne Speichergrenzen ausserhalb Ihrer eigenen Festplatte. Die integrierte SQLite-Datenbank bedeutet null Infrastrukturabhängigkeiten – nur ein einziger Container und ein Volume.