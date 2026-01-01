phpMyAdmin ist das am weitesten verbreitete webbasierte Verwaltungstool für MySQL- und MariaDB-Datenbanken, dem Millionen von Entwicklern und Datenbankadministratoren seit über zwei Jahrzehnten vertrauen. Es bietet eine umfassende grafische Benutzeroberfläche zum Durchsuchen von Daten, Ausführen von SQL-Abfragen, Verwalten von Tabellen und Indizes, Bearbeiten von Benutzerberechtigungen sowie Importieren oder Exportieren von Daten – alles ohne Befehlszeilenzugriff.

Diese Bereitstellung läuft im beliebigen Servermodus, sodass Sie sich mit jeder MySQL- oder MariaDB-Instanz verbinden können, indem Sie deren Anmeldeinformationen beim Login eingeben. Das Selbst-Hosting von phpMyAdmin auf Ihrem eigenen VPS hält den Datenbankverkehr innerhalb Ihres Netzwerks und bietet einen stets verfügbaren Zugriff, der durch HTTPS gesichert ist.