WeKnora mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source LLM-Wissensplattform, die Dokumente in ein abfragbares RAG, einen Schlussfolgerungsagenten und ein sich selbst wartendes Wiki umwandelt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit WeKnora erstellen können
WeKnora ist ein quelloffenes, LLM-gestütztes Wissensframework von Tencent, das verstreute Dokumente in abfragbare, reasoning-fähige Wissensressourcen umwandelt. Es kombiniert RAG-basiertes Frage-Antwort-System, einen ReAct-Agenten für mehrstufiges Reasoning und einen Wiki-Modus, der Rohdokumente in eine sich selbst verwaltende Markdown-Wissensdatenbank mit einem interaktiven Wissensgraphen destilliert.
Das Selbst-Hosting von WeKnora auf Ihrem eigenen VPS hält proprietäre Dokumente, Embeddings und den Konversationsverlauf vollständig unter Ihrer Kontrolle. Verbinden Sie sich mit einem von über zwanzig LLM-Anbietern – OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude oder lokalen Ollama-Modellen – und wählen Sie aus mehreren Vektor-Backends, ohne sensible Daten an Drittanbieterdienste zu senden.
Hauptmerkmale von WeKnora
Wiki-Modus
Agenten destillieren Rohdokumente in eine sich selbst pflegende Markdown-Wissensdatenbank mit einem interaktiven Wissensgraphen zum Durchsuchen von Beziehungen zwischen Konzepten.
ReAct-Agent
Ein mehrstufiger Reasoning-Agent orchestriert autonom Abruf, MCP-Tools und Websuche, um komplexe Anfragen zu bearbeiten, die ein Single-Shot-RAG nicht beantworten kann.
Tiefe Dokumentenanalyse
Die layout-basierte Extraktion verarbeitet über zehn Formate, darunter PDF, Word, Excel, PowerPoint und gescannte Bilder, und bewahrt dabei Tabellen, Abbildungen und die Struktur.
Multi-LLM-Unterstützung
Verbinden Sie über zwanzig LLM-Anbieter, darunter OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude und lokale Ollama-Modelle, ohne sich an einen einzigen Anbieter zu binden oder neu zu indizieren.
Wissensgraphen-Abruf
Optionale GraphRAG- und Neo4j-Integration ermöglichen dokumentübergreifendes Schlussfolgern und Beziehungsabfragen, die über die Möglichkeiten einer flachen Vektorsuche hinausgehen.
Auto-Sync-Integrationen
Ziehen Sie Dokumente direkt aus Feishu, Notion und Yuque, um Ihre Wissensdatenbank mit den Systemen abzugleichen, die Ihr Team bereits verwendet.
Warum WeKnora auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.