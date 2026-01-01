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Wire-kompatible Caching-Schicht, die vor Postgres und MySQL sitzt, um Abfragen zu beschleunigen und den Lesezugriff zu skalieren.

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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Readyset erstellen kÃ¶nnen

Readyset ist ein partieller Streaming-SQL-Cache, der zwischen Ihrer Anwendung und einer bestehenden Postgres- oder MySQL-Datenbank sitzt. Er spricht das native Wire-Protokoll, sodass Anwendungen sich mit ihrem aktuellen Treiber und ihrer Verbindungszeichenfolge verbinden kÃ¶nnen â€“ keine CodeÃ¤nderungen, keine ORM-Umschreibungen, keine separate Cache-Invalidierungslogik, die gewartet werden muss.

Im Hintergrund verwendet Readyset inkrementelle View-Wartung, um gecachte Abfrageergebnisse aktuell zu halten, wenn sich die zugrunde liegenden Tabellen Ã¤ndern, wodurch die Veralterungs- und Cache-Stampede-Probleme traditioneller Key-Value-Caches wie Redis oder Memcached eliminiert werden. Das Selbst-Hosting auf einem VPS hÃ¤lt den Abfrageverkehr und die Daten auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, wÃ¤hrend die Pro-Abfrage-GebÃ¼hren von verwalteten Caching-Diensten entfallen.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Hauptmerkmale von Readyset

Protokollkompatibler Proxy

FÃ¼gt sich zwischen Anwendungen und Postgres oder MySQL ein, ohne TreiberÃ¤nderungen, ORM-Umschreibungen oder das Erlernen neuer Client-Bibliotheken.

Inkrementelle Ansichtswartung

Zwischengespeicherte Abfrageergebnisse werden direkt aktualisiert, wenn sich vorgelagerte Tabellen Ã¤ndern, sodass LesevorgÃ¤nge aktuell bleiben, ohne manuelle Cache-Invalidierung oder TTL-Raten.

Explizites Abfrage-Caching

Sie wÃ¤hlen aus, welche SELECT-Anweisungen Sie mit einer CREATE CACHE-Anweisung cachen mÃ¶chten, was eine prÃ¤zise Kontrolle Ã¼ber die Speichernutzung und das, was beschleunigt wird, ermÃ¶glicht.

Integriertes Grafana-Dashboard

GebÃ¼ndelte Grafana-Instanz plus Prometheus-Exporter stellt die Anzahl der gecachten Abfragen, Trefferquoten und ReplikationsverzÃ¶gerung ab dem Start des Stacks bereit.

Lese-Durchsatz-Skalierung

Hohe Lese-Workloads belasten den Readyset-Speicher, anstatt die primÃ¤re Datenbank zu Ã¼berlasten, wodurch das Upstream fÃ¼r SchreibvorgÃ¤nge und Analysen entlastet wird.

Postgres- und MySQL-ParitÃ¤t

Ein einziges Binary unterstÃ¼tzt beide Engines, sodass derselbe Caching-Workflow angewendet wird, egal ob Ihre Anwendung Ã¼ber das Netzwerk mit PostgreSQL oder MySQL kommuniziert.

Warum Readyset auf Hostinger ausfÃ¼hren?

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