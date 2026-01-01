Readyset mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Wire-kompatible Caching-Schicht, die vor Postgres und MySQL sitzt, um Abfragen zu beschleunigen und den Lesezugriff zu skalieren.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Readyset
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Readyset erstellen kÃ¶nnen
Readyset ist ein partieller Streaming-SQL-Cache, der zwischen Ihrer Anwendung und einer bestehenden Postgres- oder MySQL-Datenbank sitzt. Er spricht das native Wire-Protokoll, sodass Anwendungen sich mit ihrem aktuellen Treiber und ihrer Verbindungszeichenfolge verbinden kÃ¶nnen â€“ keine CodeÃ¤nderungen, keine ORM-Umschreibungen, keine separate Cache-Invalidierungslogik, die gewartet werden muss.
Im Hintergrund verwendet Readyset inkrementelle View-Wartung, um gecachte Abfrageergebnisse aktuell zu halten, wenn sich die zugrunde liegenden Tabellen Ã¤ndern, wodurch die Veralterungs- und Cache-Stampede-Probleme traditioneller Key-Value-Caches wie Redis oder Memcached eliminiert werden. Das Selbst-Hosting auf einem VPS hÃ¤lt den Abfrageverkehr und die Daten auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, wÃ¤hrend die Pro-Abfrage-GebÃ¼hren von verwalteten Caching-Diensten entfallen.
Hauptmerkmale von Readyset
Protokollkompatibler Proxy
FÃ¼gt sich zwischen Anwendungen und Postgres oder MySQL ein, ohne TreiberÃ¤nderungen, ORM-Umschreibungen oder das Erlernen neuer Client-Bibliotheken.
Inkrementelle Ansichtswartung
Zwischengespeicherte Abfrageergebnisse werden direkt aktualisiert, wenn sich vorgelagerte Tabellen Ã¤ndern, sodass LesevorgÃ¤nge aktuell bleiben, ohne manuelle Cache-Invalidierung oder TTL-Raten.
Explizites Abfrage-Caching
Sie wÃ¤hlen aus, welche SELECT-Anweisungen Sie mit einer CREATE CACHE-Anweisung cachen mÃ¶chten, was eine prÃ¤zise Kontrolle Ã¼ber die Speichernutzung und das, was beschleunigt wird, ermÃ¶glicht.
Integriertes Grafana-Dashboard
GebÃ¼ndelte Grafana-Instanz plus Prometheus-Exporter stellt die Anzahl der gecachten Abfragen, Trefferquoten und ReplikationsverzÃ¶gerung ab dem Start des Stacks bereit.
Lese-Durchsatz-Skalierung
Hohe Lese-Workloads belasten den Readyset-Speicher, anstatt die primÃ¤re Datenbank zu Ã¼berlasten, wodurch das Upstream fÃ¼r SchreibvorgÃ¤nge und Analysen entlastet wird.
Postgres- und MySQL-ParitÃ¤t
Ein einziges Binary unterstÃ¼tzt beide Engines, sodass derselbe Caching-Workflow angewendet wird, egal ob Ihre Anwendung Ã¼ber das Netzwerk mit PostgreSQL oder MySQL kommuniziert.
Warum Readyset auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lÃ¤uft jederzeit zuverlÃ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfÃ¤lle noch AbstÃ¼rze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.