NocoDB als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Airtable-Alternative, die jede SQL-Datenbank in eine kollaborative Tabellenkalkulation mit automatisch generierten APIs verwandelt.
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Was Sie mit NocoDB erstellen können
NocoDB ist die führende Open-Source-Alternative zu Airtable, die PostgreSQL, MySQL und andere SQL-Datenbanken in intuitive Tabellenkalkulations-Oberflächen verwandelt, die auch nicht-technische Benutzer sicher verwalten können. Es bietet Gitter-, Kanban-, Galerie-, Kalender- und Formularansichten neben automatisch generierten REST- und GraphQL-APIs, umfangreichen Feldtypen und Echtzeit-Zusammenarbeit – alles ohne nutzerbasierte Preisgestaltung.
Das Selbst-Hosting von NocoDB auf Ihrem VPS stellt sicher, dass sensible Geschäftsdaten Ihre Infrastruktur niemals verlassen, eliminiert nutzerbasierte Preisbeschränkungen und gibt Ihrem Team die volle Leistung einer relationalen Datenbank hinter einem No-Code-Frontend, das jeder nutzen kann.
Hauptmerkmale von NocoDB
Mehrere Ansichtstypen
Wechseln Sie zwischen Raster-, Kanban-, Galerie-, Kalender- und Formularansichten für dieselben Daten, sodass jedes Teammitglied in dem Format arbeiten kann, das seinem Arbeitsablauf entspricht.
Automatisch generierte APIs
Jede Tabelle stellt automatisch REST- und GraphQL-Endpunkte zur Verfügung, wodurch Entwickler benutzerdefinierte Integrationen und Frontends erstellen können, ohne Backend-Code schreiben zu müssen.
Rich-Feldtypen
Anhänge, Formeln, Nachschlagevorgänge, Rollups und verknüpfte Datensätze bringen die Leistungsfähigkeit von Tabellenkalkulationen in Ihre relationalen Daten, ohne komplexe SQL-Abfragen.
Granulare Zugriffskontrolle
Richten Sie Arbeitsbereichs-, Basis- und Tabellenebenenberechtigungen mit Rollenverwaltung ein, damit jedes Teammitglied nur das sieht, was es benötigt.
Webhook-Automatisierung
Externe Workflows und Integrationen automatisch auslösen, wenn sich Daten ändern, und NocoDB ohne benutzerdefinierten Code mit Ihren bestehenden Tools verbinden.
Airtable Import
Migrieren Sie bestehende Airtable-Basen, CSV-Dateien oder Excel-Tabellen mit Schemaerkennung, was den Wechsel erleichtert, ohne Ihre Daten von Grund auf neu aufzubauen.
Warum NocoDB auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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