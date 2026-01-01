NocoDB ist die führende Open-Source-Alternative zu Airtable, die PostgreSQL, MySQL und andere SQL-Datenbanken in intuitive Tabellenkalkulations-Oberflächen verwandelt, die auch nicht-technische Benutzer sicher verwalten können. Es bietet Gitter-, Kanban-, Galerie-, Kalender- und Formularansichten neben automatisch generierten REST- und GraphQL-APIs, umfangreichen Feldtypen und Echtzeit-Zusammenarbeit – alles ohne nutzerbasierte Preisgestaltung.

Das Selbst-Hosting von NocoDB auf Ihrem VPS stellt sicher, dass sensible Geschäftsdaten Ihre Infrastruktur niemals verlassen, eliminiert nutzerbasierte Preisbeschränkungen und gibt Ihrem Team die volle Leistung einer relationalen Datenbank hinter einem No-Code-Frontend, das jeder nutzen kann.