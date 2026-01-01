WatchState mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostete Synchronisierungs-Engine, die den Wiedergabeverlauf über Plex-, Jellyfin- und Emby-Backends hinweg synchron hält.
Wählen Sie einen VPS-Plan für WatchState
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit WatchState erstellen können
WatchState ist ein Open-Source-Tool, das für Haushalte entwickelt wurde, die mehr als einen Medienserver betreiben. Anstatt sich auf Trakt oder andere Drittanbieterdienste zu verlassen, kommuniziert es direkt mit den APIs von Plex, Jellyfin und Emby, um Wiedergabestatus, Fortsetzungszeitpunkte und Wiedergabeverlauf über jedes verbundene Backend hinweg konsistent zu halten.
Das Selbst-Hosting von WatchState auf Ihrem eigenen VPS hält Kontotoken, Wiedergabedaten und Webhook-Traffic vollständig unter Ihrer Kontrolle. Der Container enthält eine Web-Benutzeroberfläche zum Hinzufügen von Backends, unterstützt Many-to-Many- oder unidirektionale Synchronisierung und kombiniert geplante Importe mit Echtzeit-Webhook-Ereignissen, sodass Änderungen innerhalb von Sekunden weitergegeben werden.
Hauptmerkmale von WatchState
Multi-Backend-Synchronisierung
Synchronisieren Sie den Wiedergabestatus bidirektional oder unidirektional über Plex-, Jellyfin- und Emby-Server hinweg von einem einzigen Dashboard aus.
Webhook-gesteuerte Updates
Empfange Wiedergabe-, Pause- und Scrobble-Ereignisse direkt von jedem Backend, sodass der Wiedergabeverlauf innerhalb von Sekunden verbreitet wird, anstatt auf einen Scan zu warten.
Mehrbenutzer-Identitäten
Ordnen Sie mehrere Benutzer über verschiedene Server hinweg gemeinsamen Identitäten zu und halten Sie jedes Familienmitglied synchron, ohne die Historien zu kreuzen.
Tragbare Sicherungen
Exportieren Sie den vollständigen Wiedergabezustand jedes Backends in ein portables Format, das Sie später wiederherstellen oder auf einen anderen Server migrieren können.
Bibliotheks-Paritätsprüfungen
Erkennen Sie nicht übereinstimmende, fehlerhafte oder veraltete Einträge und zeigen Sie Unterschiede zwischen Backends auf, damit Sie Metadaten beheben können, bevor diese Synchronisierungskonflikte verursachen.
Pfadabgleich
Gleichen Sie Elemente anhand gemeinsamer Medienpfade ab, wenn externe IDs fehlen oder unzuverlässig sind, ideal für Bibliotheken, die über mehrere Backends verteilt sind.
Warum WatchState auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.