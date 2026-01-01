WatchState ist ein Open-Source-Tool, das für Haushalte entwickelt wurde, die mehr als einen Medienserver betreiben. Anstatt sich auf Trakt oder andere Drittanbieterdienste zu verlassen, kommuniziert es direkt mit den APIs von Plex, Jellyfin und Emby, um Wiedergabestatus, Fortsetzungszeitpunkte und Wiedergabeverlauf über jedes verbundene Backend hinweg konsistent zu halten.

Das Selbst-Hosting von WatchState auf Ihrem eigenen VPS hält Kontotoken, Wiedergabedaten und Webhook-Traffic vollständig unter Ihrer Kontrolle. Der Container enthält eine Web-Benutzeroberfläche zum Hinzufügen von Backends, unterstützt Many-to-Many- oder unidirektionale Synchronisierung und kombiniert geplante Importe mit Echtzeit-Webhook-Ereignissen, sodass Änderungen innerhalb von Sekunden weitergegeben werden.