Sshwifty ist ein selbst gehosteter webbasierter SSH- und Telnet-Client, der jeden modernen Browser in ein voll funktionsfÃ¤higes Terminal fÃ¼r den Fernzugriff auf Server verwandelt. Er unterstÃ¼tzt SSH-Passwort-, Public-Key- und Tastatur-interaktive Authentifizierung neben einfachem Telnet, wodurch die Notwendigkeit entfÃ¤llt, native Clients auf jeder Workstation zu installieren oder zu konfigurieren.

Das Selbst-Hosting von Sshwifty auf einem VPS bietet einem Team einen einzigen gemeinsamen Zugangspunkt, um entfernte Maschinen von Ã¼berall aus zu verwalten â€“ von Telefonen, Tablets, gesperrten Firmenlaptops oder Kiosken â€“ wÃ¤hrend der Zugriff durch einen gemeinsamen SchlÃ¼ssel kontrolliert wird. Administratoren kÃ¶nnen Host-Voreinstellungen definieren, Verbindungen auf genehmigte Ziele beschrÃ¤nken und den Datenverkehr Ã¼ber serverseitige Hooks prÃ¼fen, ohne SSH-Ports dem Ã¶ffentlichen Internet auszusetzen.