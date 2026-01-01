Sshwifty mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Browserbasierter SSH- und Telnet-Client, der Ihnen den Zugriff auf entfernte Server von jedem Webbrowser aus ermÃ¶glicht, ohne lokale Clients installieren zu mÃ¼ssen.
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Was Sie mit Sshwifty erstellen kÃ¶nnen
Sshwifty ist ein selbst gehosteter webbasierter SSH- und Telnet-Client, der jeden modernen Browser in ein voll funktionsfÃ¤higes Terminal fÃ¼r den Fernzugriff auf Server verwandelt. Er unterstÃ¼tzt SSH-Passwort-, Public-Key- und Tastatur-interaktive Authentifizierung neben einfachem Telnet, wodurch die Notwendigkeit entfÃ¤llt, native Clients auf jeder Workstation zu installieren oder zu konfigurieren.
Das Selbst-Hosting von Sshwifty auf einem VPS bietet einem Team einen einzigen gemeinsamen Zugangspunkt, um entfernte Maschinen von Ã¼berall aus zu verwalten â€“ von Telefonen, Tablets, gesperrten Firmenlaptops oder Kiosken â€“ wÃ¤hrend der Zugriff durch einen gemeinsamen SchlÃ¼ssel kontrolliert wird. Administratoren kÃ¶nnen Host-Voreinstellungen definieren, Verbindungen auf genehmigte Ziele beschrÃ¤nken und den Datenverkehr Ã¼ber serverseitige Hooks prÃ¼fen, ohne SSH-Ports dem Ã¶ffentlichen Internet auszusetzen.
Hauptmerkmale von Sshwifty
SSH und Telnet
Verbinden Sie sich mit SSH-Servern mithilfe von Passwort, Ã¶ffentlichem SchlÃ¼ssel oder interaktiver Tastaturauthentifizierung und erreichen Sie Ã¤ltere Telnet-Hosts Ã¼ber dieselbe Schnittstelle.
Keine Client-Installation
LÃ¤uft vollstÃ¤ndig im Browser, sodass Benutzer von Telefonen, Tablets oder gesperrten Workstations aus auf Remote-Maschinen zugreifen kÃ¶nnen, ohne native Terminalsoftware installieren zu mÃ¼ssen.
Verbindungsvoreinstellungen
Administratoren definieren wiederverwendbare Host-Voreinstellungen mit eingebetteten Anmeldeinformationen, damit Benutzer sich nur mit vorab genehmigten Servern aus einer kuratierten Liste verbinden.
Serverseitige Hooks
Externe Prozesse kÃ¶nnen vor jeder Verbindung aufgerufen werden, um benutzerdefinierte Validierung, Protokollierung oder Ãœberwachung zu erzwingen, ohne den Client zu modifizieren.
Einzelner ZugriffsschlÃ¼ssel
SchÃ¼tzen Sie die WeboberflÃ¤che mit einem einzigen gemeinsamen SchlÃ¼ssel, der bei der Bereitstellung konfiguriert wird, damit nur autorisierte Benutzer den Verbindungsbildschirm erreichen.
Warum Sshwifty auf Hostinger ausfÃ¼hren?
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SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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