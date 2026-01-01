Para mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Backend-Framework, das eine JSON-REST-API für Objektpersistenz, Volltextsuche und Mandantenfähigkeit bereitstellt.
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Was Sie mit Para erstellen können
Para ist ein skalierbares Open-Source-Backend-Framework, das Objektpersistenz, Volltextsuche, Caching und Authentifizierung verwaltet, damit Entwickler sich auf die Entwicklung ihrer Anwendung statt auf deren Infrastruktur konzentrieren können. Es stellt alles über eine saubere JSON-REST-API bereit, gesichert mit JWT-Tokens oder AWS Signature V4, bereit, jedes Frontend, jede mobile App oder jeden Dienst zu bedienen.
Die Standardkonfiguration läuft vollständig eigenständig mit einer eingebetteten H2-Datenbank und Lucene-Suchmaschine — keine externe Datenbank erforderlich. Das Selbst-Hosting auf Ihrem VPS bietet Ihnen eine private Backend-API ohne Gebühren pro Anfrage, volle Datenkontrolle und Unterstützung für Plugins, die PostgreSQL, MySQL, MongoDB oder Elasticsearch bei wachsendem Bedarf einbinden können.
Hauptmerkmale von Para
JSON-Objekt-Persistenz
Beliebige Objekte speichern, abrufen und abfragen über eine saubere REST-API, die von einer steckbaren Datenbankschicht unterstützt wird, welche H2, PostgreSQL, MySQL und MongoDB unterstützt.
Integrierte Suche
Die Lucene-gestützte Volltextsuche funktioniert sofort und ohne zusätzliche Konfiguration und ermöglicht eine sofortige Suche über alle gespeicherten Objekte.
Mandantenfähige Architektur
Daten pro Anwendung mit integrierter Mandantenfähigkeit isolieren — jede App erhält ihre eigene Tabelle, ihren eigenen Suchindex und ihren eigenen Cache-Namensraum.
JWT Authentifizierung
API-Anfragen mit JWT-Tokens oder AWS Signature V4 authentifizieren, mit integrierter Benutzerverwaltung und Unterstützung für soziale Logins.
Plugin-Ökosystem
Ersetzen Sie die Standard-H2- und Lucene-Backends durch PostgreSQL, Elasticsearch, MongoDB oder Hazelcast mithilfe offizieller Plugins, wenn Ihre Anforderungen wachsen.
Warum Para auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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