Para ist ein skalierbares Open-Source-Backend-Framework, das Objektpersistenz, Volltextsuche, Caching und Authentifizierung verwaltet, damit Entwickler sich auf die Entwicklung ihrer Anwendung statt auf deren Infrastruktur konzentrieren können. Es stellt alles über eine saubere JSON-REST-API bereit, gesichert mit JWT-Tokens oder AWS Signature V4, bereit, jedes Frontend, jede mobile App oder jeden Dienst zu bedienen.

Die Standardkonfiguration läuft vollständig eigenständig mit einer eingebetteten H2-Datenbank und Lucene-Suchmaschine — keine externe Datenbank erforderlich. Das Selbst-Hosting auf Ihrem VPS bietet Ihnen eine private Backend-API ohne Gebühren pro Anfrage, volle Datenkontrolle und Unterstützung für Plugins, die PostgreSQL, MySQL, MongoDB oder Elasticsearch bei wachsendem Bedarf einbinden können.