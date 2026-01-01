Rackula ist ein quelloffener visueller Rack-Designer, der Systemadministratoren, Homelab-Betreibern und AV-Technikern hilft, Server-Rack-Layouts über eine Drag-and-Drop-Oberfläche zu planen. Es unterstützt Standard-Rack-Größen von 1U–48U, wird mit einer Bibliothek von Bildern realer Geräte geliefert, die von NetBox synchronisiert werden, und ermöglicht den Export fertiger Diagramme als PNG, PDF oder SVG zur Dokumentation.

Das Selbst-Hosting von Rackula auf einem VPS hält jedes Rack-Diagramm, jedes benutzerdefinierte Gerät und jedes Team-Layout unter Ihrer Kontrolle, anstatt in einem Anbieter-SaaS. Die persistente Bereitstellung teilt Layouts über Browser und Geräte hinweg über eine Backend-API, unterstützt die Freigabe per URL und QR-Code für schnelle Übergaben an Remote-Techniker und schützt verändernde Operationen hinter einer integrierten Authentifizierung.