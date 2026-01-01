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Drag-and-Drop-Designer für Server-Rack-Layouts zur Planung von Rechenzentrums-, Homelab- und AV-Geräteinstallationen.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Rackula erstellen können

Rackula ist ein quelloffener visueller Rack-Designer, der Systemadministratoren, Homelab-Betreibern und AV-Technikern hilft, Server-Rack-Layouts über eine Drag-and-Drop-Oberfläche zu planen. Es unterstützt Standard-Rack-Größen von 1U–48U, wird mit einer Bibliothek von Bildern realer Geräte geliefert, die von NetBox synchronisiert werden, und ermöglicht den Export fertiger Diagramme als PNG, PDF oder SVG zur Dokumentation.

Das Selbst-Hosting von Rackula auf einem VPS hält jedes Rack-Diagramm, jedes benutzerdefinierte Gerät und jedes Team-Layout unter Ihrer Kontrolle, anstatt in einem Anbieter-SaaS. Die persistente Bereitstellung teilt Layouts über Browser und Geräte hinweg über eine Backend-API, unterstützt die Freigabe per URL und QR-Code für schnelle Übergaben an Remote-Techniker und schützt verändernde Operationen hinter einer integrierten Authentifizierung.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von Rackula

Drag-and-Drop-Designer

Planen Sie Rack-Layouts visuell, indem Sie Geräte in 1U–48U-Steckplätze ziehen, ohne Diagramme in Tabellenkalkulationen oder generischen Zeichenprogrammen zu erstellen.

Bilder von echten Geräten

Erstellen Sie Diagramme mit präzisen Vorder- und Rückseitenfotos echter Hardware aus der NetBox-Gerätetypbibliothek.

Mehrformat-Export

Exportieren Sie fertige Racks als PNG-, PDF- oder SVG-Dateien für Change-Management-Tickets, Runbooks und Kundendokumentation.

URL- und QR-Freigabe

Teilen Sie ein Rack-Layout mit Technikern vor Ort über einen einzigen Link oder einen scannbaren QR-Code, anstatt Screenshots per E-Mail zu versenden.

Persistentes Backend

Layouts über Browser und Geräte hinweg über eine Backend-API mit Festplattenspeicher synchronisieren, der Container-Neustarts übersteht.

Integrierte Authentifizierung

Schützen Sie den Lese- und Schreibzugriff durch Anmeldung mit Benutzername und Passwort sowie einem API-Schreibtoken, der mutierende Routen absichert.

Warum Rackula auf Hostinger ausführen?

Mit einem Klick starten

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Omkar
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Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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