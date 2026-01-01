Pterodactyl mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Spielserver-Verwaltungspanel mit Docker-Isolation, Echtzeit-Konsole und Unterstützung für Hunderte von Spielen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Pterodactyl erstellen können
Pterodactyl ist das führende Open-Source-Verwaltungspanel für Spielserver, dem Hosting-Anbieter und Gaming-Communities weltweit vertrauen. Jeder Spielserver läuft in einem eigenen Docker-Container, was Ressourcenkonflikte verhindert und einen kompromittierten Server davon abhält, andere auf derselben Maschine zu beeinträchtigen. Die moderne React-basierte Oberfläche bietet Serverbesitzern Echtzeit-Konsolenzugriff, Dateiverwaltung, Backup-Planung und Ressourcenüberwachung.
Das Selbst-Hosting von Pterodactyl eliminiert die pro-Server-Gebühren, die von verwalteten Hosting-Plattformen erhoben werden, und gibt Administratoren die volle Kontrolle über Branding, Authentifizierungs-Integrationen und benutzerdefinierte Eggs für nicht unterstützte Spiele. Diese Bereitstellung umfasst das Panel mit MariaDB und Redis – Wings muss separat auf Knoten installiert werden, auf denen Spielserver ausgeführt werden.
Hauptmerkmale von Pterodactyl
Docker Isolation
Jeder Spielserver läuft in einem eigenen Container, wodurch Ressourcenkonflikte vermieden werden und das Hostsystem sicher bleibt, selbst wenn ein Server kompromittiert wird.
Echtzeit-Konsole
WebSocket-gestützte Webkonsole bietet Spielern und Administratoren Live-Zugriff auf Serverausgabe und Befehle direkt aus dem Browser.
Automatische Backups
Die integrierte Backup-Planung speichert Server-Snapshots auf S3-kompatiblem Speicher und schützt Spielweltdaten ohne manuelles Eingreifen.
Mehrknoten-Skalierung
Verwalten Sie Spielserver, die auf mehrere physische Maschinen verteilt sind, von einem einzigen Panel aus und skalieren Sie die Kapazität durch Hinzufügen von Wings-Knoten, wenn die Nachfrage steigt.
Community Eier
Hunderte von Community-beigesteuerten Eggs decken Minecraft, Rust, ARK, Counter-Strike und mehr ab – jedes unterstützte Spiel in Sekunden bereitstellen.
Warum Pterodactyl auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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