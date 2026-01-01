Jaeger als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Plattform für verteiltes Tracing zur Überwachung von Anforderungsflüssen und zur Diagnose von Leistungsproblemen in Microservice-Architekturen.
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Was Sie mit Jaeger erstellen können
Jaeger ist ein von der CNCF graduiertes Projekt für End-to-End Distributed Tracing, das ursprünglich bei Uber entwickelt wurde, um Tausende von Microservices zu überwachen. Es erfasst, wie Anfragen sich durch Ihr System ausbreiten – und deckt dabei Dienstabhängigkeiten, Zeitaufschlüsselungen, Fehlerfortpflanzung und Latenzengpässe auf, die allein mit traditionellem Logging unsichtbar bleiben. Diese Bereitstellung unterstützt das OpenTelemetry Protocol (OTLP) sofort einsatzbereit für die Kompatibilität mit modernen Instrumentierungsbibliotheken.
Das Selbst-Hosting von Jaeger hält Trace-Daten – die oft Benutzerkennungen, Datenbankabfragen und interne API-Details enthalten – vollständig in Ihrer eigenen Infrastruktur. Sie vermeiden die Pro-Trace-Preisgestaltung von kommerziellen APM-Anbietern und behalten die volle Kontrolle über Aufbewahrung und Zugriff, mit vorhersehbaren Kosten, die mit Ihrem VPS und nicht mit Ihrem Traffic-Volumen skalieren.
Hauptmerkmale von Jaeger
OpenTelemetry-Support
Native OTLP-Aufnahme bedeutet, dass jede Anwendung, die mit OpenTelemetry SDKs instrumentiert ist, Traces ohne benutzerdefinierte Exporter an Jaeger senden kann.
Service-Abhängigkeits-Graph
Automatisch generierte Service-Graphen zeigen Aufrufbeziehungen und Anforderungsvolumen zwischen jedem Dienst in Ihrer Architektur.
Tiefen-Trace-Analyse
Detaillierte Trace-Zeitachsen schlüsseln jeden Span und jede Operation mit Dauern, Tags und Protokollen auf, um langsame Abfragen und Fehler genau zu lokalisieren.
Spurenvergleich
Vergleichen Sie Traces von vor und nach einer Bereitstellung, um schnell Leistungsregressionen oder neue Fehlermuster zu identifizieren, die durch Codeänderungen eingeführt wurden.
Adaptive Abtastung
Steuern Sie das Trace-Erfassungsvolumen dynamisch, um die Beobachtbarkeitstiefe mit den Speicher- und Erfassungskosten in Hochlastsystemen abzugleichen.
Warum Jaeger auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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