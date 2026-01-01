Wealthfolio ist ein datenschutzorientierter, quelloffener Investment-Tracker, der Bestände von mehreren Brokern und Banken in einem einzigen Dashboard konsolidiert. Er verfolgt die Portfolio-Performance, das Nettovermögen, Dividenden und Einkommen und vergleicht Ihre Renditen mit Indizes wie dem S&P 500 — alles, ohne Ihre Finanzdaten an eine Drittanbieter-Cloud zu senden.

Das Selbst-Hosting von Wealthfolio auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über Ihre Finanzdaten. Die Anwendung speichert alles in einer lokalen SQLite-Datenbank, was Backups unkompliziert macht und Abonnementgebühren eliminiert. Mit Unterstützung für CSV-Importe, Monte-Carlo-Simulationen für die Altersvorsorgeplanung und integrierten Empfehlungen zur Portfolio-Neuausrichtung deckt es das gesamte Spektrum der persönlichen Anlageverwaltung ab.