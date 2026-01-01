Resilio Sync ist ein Peer-to-Peer-Dateisynchronisierungsdienst, der auf dem BitTorrent-Protokoll basiert und ursprünglich als BitTorrent Sync veröffentlicht wurde. Er verschiebt Dateien direkt zwischen Ihren Geräten über einen verschlüsselten P2P-Kanal, ohne etwas zu einem Cloud-Anbieter hochzuladen – Ihr VPS, Desktops, Laptops und Telefone teilen sich einen Ordner, indem sie kryptografische Freigabeschlüssel austauschen, und halten diesen Ordner dann synchron, wenn sich Dateien ändern.

Das Selbst-Hosting von Resilio Sync auf einem VPS bietet Ihnen einen ständig verfügbaren Synchronisierungspartner, der die kanonische Kopie Ihrer freigegebenen Ordner enthält und eingehende Änderungen von jedem anderen Gerät in der Freigabe zu jeder Tageszeit akzeptiert – ohne die Bandbreitenbeschränkungen, Dateigrößenbeschränkungen oder wiederkehrenden Gebühren kommerzieller Cloud-Synchronisierung.