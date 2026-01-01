Resilio Sync mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Peer-to-Peer-Dateisynchronisierung über Desktops, Server und mobile Geräte ohne Cloud-Vermittler.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Resilio Sync erstellen können
Resilio Sync ist ein Peer-to-Peer-Dateisynchronisierungsdienst, der auf dem BitTorrent-Protokoll basiert und ursprünglich als BitTorrent Sync veröffentlicht wurde. Er verschiebt Dateien direkt zwischen Ihren Geräten über einen verschlüsselten P2P-Kanal, ohne etwas zu einem Cloud-Anbieter hochzuladen – Ihr VPS, Desktops, Laptops und Telefone teilen sich einen Ordner, indem sie kryptografische Freigabeschlüssel austauschen, und halten diesen Ordner dann synchron, wenn sich Dateien ändern.
Das Selbst-Hosting von Resilio Sync auf einem VPS bietet Ihnen einen ständig verfügbaren Synchronisierungspartner, der die kanonische Kopie Ihrer freigegebenen Ordner enthält und eingehende Änderungen von jedem anderen Gerät in der Freigabe zu jeder Tageszeit akzeptiert – ohne die Bandbreitenbeschränkungen, Dateigrößenbeschränkungen oder wiederkehrenden Gebühren kommerzieller Cloud-Synchronisierung.
Hauptmerkmale von Resilio Sync
Direkte Peer-to-Peer-Synchronisierung
Verschlüsselte Dateiübertragung zwischen Ihren Geräten über einen P2P-Kanal — Ihre Daten werden niemals auf einem Drittanbieter-Server gespeichert.
Keine Dateigrößenbeschränkungen
Synchronisieren Sie beliebig große Dateien und Ordner ohne kommerzielle Cloud-Beschränkungen — es zählen nur Ihr Speicherplatz und Ihre Bandbreite.
Selektive Synchronisierung
Wählen Sie pro Ordner, welche Geräte den vollständigen Inhalt erhalten und welche stattdessen On-Demand-Streaming nutzen, damit Telefone nicht ganze Bibliotheken spiegeln müssen.
Schlüssel und Links teilen
Die Freigabemodi „Nur Lesezugriff“, „Lese- und Schreibzugriff“ und „Einmal-Link“ ermöglichen es Ihnen, genau zu steuern, was jeder eingeladene Teilnehmer mit einem freigegebenen Ordner tun kann.
Native Apps plattformübergreifend
Erstanbieter-Clients für Windows, macOS, Linux, iOS, Android und NAS-Systeme bedeuten, dass jedes Gerät dasselbe Protokoll nativ spricht.
Warum Resilio Sync auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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